Sosyal mesafe için çalışanları uyaran yeni teknoloji

Türkiye’de endüstriyel IoT sektörünün öncüsü konumunda olan Okyanus Teknoloji, koronavirüsle birlikte çok önemli hale gelen “sosyal mesafe” hassasiyetini dikkate alarak gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot kapsamında yeni bir uygulama geliştirdi. Türkiye’nin ilk kablosuz konum tabanlı çalışan güvenliği sistemini sunan Wipelot, sektörde bir ilk olan yeni “Sosyal Mesafe” uygulamasıyla kurumlarda çalışan sağlığını korumak adına alınan önlemleri artırmaya katkıda bulunuyor. Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan Wipelot’un “Sosyal Mesafe” uygulaması, insan yoğun işletmelerde birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşan çalışanları uyararak farkındalık sağlıyor.

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüsle birlikte “sosyal mesafe” kavramı da hayatımıza girdi. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik önlemlerden biri olan sosyal mesafeye, kamusal alanların yanı sıra faaliyetlerini sürdüren işletmelerde de dikkat edilmesi gerekiyor. Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan endüstriyel IoT sektörünün öncü markası Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot ile işletmecilere ve tesislere “sosyal mesafe” konusunda farkındalık sağlayacak yeni bir çözüm sunuyor. Karmaşık süreçleri bulunan sanayi tesisleri ile geniş ve riskli çalışma ortamlarına sahip maden, inşaat ve havacılık alanlarında ekipmanları, malzemeleri, çalışanları ve araçları gerçek zamanlı olarak takip eden Wipelot, yeni “Sosyal Mesafe” uygulamasıyla çalışanların birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için onları sesli olarak uyarıyor. Sektörde bir ilk olan bu yeni uygulama ile oluşturulan farkındalık sayesinde çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemlere katkı sağlanıyor.

Sosyal mesafenin aşılması durumunda uyarı alarmı devreye giriyor

Yeni sosyal mesafe uygulaması aktif RFID (Radyo Frekanslı Tanıma) radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya boynuna asarak taşıdığı Wipelot cihazlarla entegre şekilde kullanılabiliyor. Uygulama kapsamında işletmeler için farklı parametreler doğrultusunda güvenli mesafe ayarlanabiliyor.

Çalışanları gerçek zamanlı olarak takip etmek mümkün

Wipelot sisteminde var olan cihazlar sayesinde olası bir tehlike veya kaza anında hareketsizlik, darbe veya düşme algılanıyor, alarm sistemi devreye girerek çalışanın yeri belirleniyor ve acil duruma hızla müdahale edilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca çalışan, ihtiyaç halinde taşıdığı cihaz üzerindeki SOS düğmesine basarak yardım talebinde de bulunabiliyor.

Otomasyondan konum belirleme sistemlerine, iş güvenliğinden veri ölçüm ve analizine kadar ekonomik ve pratik kablosuz çözümler sunan Wipelot, dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlıyor. Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Wipelot; otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektörde tercih ediliyor.