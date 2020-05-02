Dijital İzin Yönetimi, Idenfit Google entegreli idenfit izin yönetimi modülü, izin hesaplama süreçlerini en kolay ve mükemmel şekilde yönetebilmeniz için tasarlanmıştır. Yaklaşan izinler, geçmiş izinler, yıllık izin hesaplaması gibi karmaşık işlemler idenfit’in kullanıcı dostu izin yönetimi paneli ile birkaç tıklama ile halledilebilir.

İzin Yönetiminde Öne Çıkan Özellikler;

Idenfit, özelleştirilebilir esnek yapısı ile firmalara diledikleri kısıt ve koşullarda izin yapısı tanımlanma olanağı sağlar.

Bir izin tüm personeller için oluşturulabildiği gibi departman, cinsiyet, medeni durum gibi ayırt edici özellikler özelinde de oluşturulabilir.

Kişilere izin onaylama yetkisi tanımlanabilir. Onay mekanizmaları kademelendirilebilir.

Onaylayıcılar izin bazında değişebileceği gibi, personel ve departman bazında da değişebilir. Tanımlanan bu izinler toplu atanabildiği gibi, personel bazında da takvim üzerinden atanabilir.

Personeller izin taleplerini mobil veya tablet uygulama üzerinden kolayca iletebilirler.

Talep edilen izinler, talep edildiği anda sistem bildirimi, mail ya da sms olarak yöneticilere gider. Yöneticiler izinleri onayladıklarında bir üst yönetici tanımlıysa ona, değilse direkt olarak onaylanır.

Yıllık izin süreleri şirket tarafından belirlenir.

Idenfit izin yönetimi, yıllık izin hesaplama süreçlerini sizin yerinize yapar. Çalışanlar her izne çıktığında ilgili izin hakkı izin bakiyelerinden otomatik olarak düşer. Sistem bunu otomatik olarak kendi yapar, manuel müdahale gerektirmez.

Idenfit izin yönetiminin efektif kullanılabilmesi için gerekli bir diğer modül;

Zaman Yönetimi Modülü

Bugün hemen hemen bütün şirketler puantaj takibi dediğimiz, çalışanların giriş-çıkış zaman bilgilerini takip etmekteler. Şirketin verimli ve sağlıklı şekilde işleyebilmesi için puantaj takibi yapmak kaçılnılmaz bir gerekliliktir. Yalnız, puantaj takibi yaparken oluşabilecek herhangi bir hata, hem personelin motivasyonu açısından hem de işyerinin yasal sorumlulukları açısından ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor.

Idenfit, bu hataları en aza indirmek için manuel işlem gerektirmeyen bulut tabanlı zaman yönetimi modülünü geliştirdi.

Puantaj takibi yapan birçok sistem puantaj için gerekli olan ham bilgiyi (giriş-çıkış kayıtları) işletmelerden almaktadır, yani, ham bilgi excel vb. programlar ile manuel olarak girilmek zorundadır. Idenfit sisteminde ekstra çaba ve zaman gerektiren manuel işlemlere ihtiyaç duyulmaz.

Ne demek istiyoruz?

Idenfit yalnızca puantaj takibi yapmakla kalmayıp puantaj için gerekli ham bilgiyi mobil, tablet uygulamaları veya biyometrik ve RFID okuyucular aracılığıyla alır, verileri sisteme online olarak otomatik aktarır ve bu verileri bulut sunucularda yedekler. Böylelikle, çalışanların fazla veya az mesailerinin hesaplanmasında, çalışma sürelerinin kaydının tutulmasında önemli kolaylıklar sağlar. Yöneticiler sistem üzerinden o gün hangi çalışanlarının iş yerinde hangilerinin iş yeri dışında olduklarını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirler. Şirket politikasına göre vardiya planı ve mola planı yapılabilir.

Zaman Yönetiminde Öne Çıkan Özellikler;

Resmi tatiller sistemde otomatik olarak tanımlıdır. Firma özelinde tatiller, personel izinleri ve personellerin vardiyaları özelleştirilebilir.

Önceden belirlenen planlanmış vardiyalarda sistemde belirlenen süre dışında fazla mesai veya eksik mesai bilgileri yöneticilere raporlanır. Böylece puantaj alanında kontrol tamamen yöneticide olmuş olur.

Raporlar istenilen formatta alınabilir.

Geçmişe yönelik hesaplama yapma işlemleri, geleneksel yöntemler ile yapıldığında oldukça karmaşık bir işlemdir. Idenfit zaman yönetimi ile manuel müdahale ya da excel vb. programlar gerekmeksizin tekrar tekrar hesaplama yapılabilir. Yani, geçmişe yönelik bir hesaplama yapmak istenildiğinde çalışanların giriş-çıkış bilgilerini ve revizelerinizi sisteme tekrar tekrar yüklemek zorunda kalmazsınız, çünkü sistem zaten bu verileri sizin yerinize çeşitli uygulamalar ile veritabanında saklamaktadır.

Çeşitli vardiya parametreleri ile şirket kültürüne uygun olarak kişinin puantajını hesaplar.

Ay sonu büyük problemler çıkarabilecek eksik bilgi kayıtları veya vardiya atanmamış günler, idenfit’in kullanıcı dostu panelinde kriz çıkmadan çok öncesinde problemli kayıtlar olarak gösterilir. Böylece kriz oluşturabilecek durumlardan çok önceden haberdar olunup, önlem alınabilir.

Geçmişe dönük tüm çalışma süresi bilgileri gelişmiş bulut sistemine kaydedilir ve istenilen formatta raporlama yapılır.

Web üzerinden özel yetkilendirmeler aracılığı ile tüm personellerin yetkilerine uygun ekranlar açılabilir.

Çalışanlara dair bütünüyle bir yönetim için;

İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü

Idenfit insan kaynakları modülü, insan kaynakları uzmanları ile birlikte geliştirilmiştir. Çalışanlara ait tüm özlük bilgileri, zimmet bilgileri, performans, eğitim, sağlık ve döküman bilgileri idenfit’in güvenilir bulut sisteminde saklanır ve istenildiği zaman internetin olduğu her yerden kolayca ulaşılabilir. Çalışanın ilk iş gününden, çıkış yaptığı güne kadarki tüm dataları saklanır. Bulut sisteme kaydedilen tüm bu datalar istenilen formatta raporlama yapılır. Idenfit ile, tüm insan kaynakları süreçleri planlı ve profesyonel şekilde ilerler.

Daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için idenfit.com’u ziyaret edin.