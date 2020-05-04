Samsung Galaxy M11 Türkiye’de satışa sunuldu!

Samsung’un Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M11; 6,4″ HD+ Sonsuz-O ekran, Üçlü Kamera ve uzun saatler yeten 5.000mAh pil gücü gibi dikkat çekici özellikleri bütçe dostu fiyatla sunuyor.

Samsung, giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Galaxy M11 modelini online mağazası üzerinden Türkiye’de satışa sundu. Bütçe dostu fiyatının yanı sıra sunduğu özelliklerle de dikkat çeken Galaxy M11’de, en sevdiğiniz oyunların ve video içeriklerinin keyfini çıkarabilmeniz için uçtan uca görüntü sağlayan 6,4″ HD+ Sonsuz-O Ekran bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB dâhili depolama alanı bulunan cihazın hafızası microSD kart yardımıyla 512GB’a kadar da artırılabiliyor. Samsung Galaxy M11 gücünü ise 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemcisinden alıyor.

Üçlü Arka Kamera ile her anı yakalayın

Galaxy M11’in Üçlü Arka Kamerası, daha fazla perspektifle daha güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 13MP Ana Kamera, gün ve gece boyu net fotoğraflar çekerken 5MP Ultra Geniş Açılı Kamera önünüzdeki sahnenin büyük bir bölümünü çekmenizi sağlıyor. Ultra Geniş Açılı Kamera, fotoğraflarda daha fazla ayrıntı görme imkânı sunuyor, 77 derecelik geniş açı ve 115 derecelik ultra geniş açıyla her sahneyi tam olarak gördüğünüz şekilde çekmeniz mümkün hale geliyor. Telefondaki 2MP Derinlik Kamerası ise arka planı bulanıklaştırarak fotoğrafınızı öne çıkarmanızı sağlayarak profesyonel bir görüntü için dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor. Bunlara ek olarak Galaxy M11’in 8MP ön kamerasıyla kendinizi en güzel açılardan da çekebiliyorsunuz. Tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlamak için Canlı Odak özelliği ile arka planı hafifçe bulanıklaştırmanız yeterli oluyor.

Uzun saatler yeten pil gücü ile sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırın

İster film izliyor ister görüntülü sohbet gerçekleştiriyor olun, pil gücü uzun saatler yeten bir telefona ihtiyacınız var. Galaxy M11’in 5.000mAh pil gücü, sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanırken 15W’a kadar Hızlı Şarj özelliği daha kısa sürede daha fazla şarj etmenizi sağlıyor.

Telefonunuza güvenle erişirken hayatı kolaylaştırın

Galaxy M11’in arkasında yer alan Parmak İzi Okuyucusu, desteklenen uygulamalara güvenle giriş yapmanızı ve cihazınızı kolayca açmanızı sağlıyor. Ayrıca Yüz Tanıma teknolojisiyle telefonunuzu kolayca açabilir ve verilerinizi güvende tutabilirsiniz. Bu teknoloji, tek bir bakışla telefonunuzu açmanızı ve kişisel verilerinizi korumanızı mümkün hale getiriyor.

Siyah, Mavi ve Menekşe renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulan telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 1.379 TL.