StartersHub ve VINCI Girişim Sermayesi’nin Son Yatırımıyla Thread in Motion’ın Şirket Değeri 50 Milyon TL’yi Geçti

Geliştirdiği giyilebilir teknoloji platformu ile endüstriyel alanları dijitalleştirerek optimize eden, kısa süre içerisinde birçok global markanın teknoloji tedarikçisi olmayı başaran Thread in Motion yeni yatırım turunu tamamladı. Türkiye’nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub’ın ve Vinci Girişim Sermayesi’nin liderlik ettiği Thread in Motion’ın son yatırım turuna Melek Yatırımcılar Ebru Dorman, Onur Topaç, Murat Balcı da katıldı.

Türkiye’nin önde gelen erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub ve İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci Girişim Sermayesi’nin son yatırımıyla şirket değerlemesi 50 milyon TL’yi geçen Thread in Motion, 2019 yılında da hızlı yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Thread in Motion, geliştirdiği akıllı eldiven ile kısa sürede hem Türkiye’de hem de dünyada önemli şirketlerin teknoloji tedarikçisi olmayı başardı. Halen piyasada en çok kullanılan akıllı eldivenle üretim bandından lojistiğe kadar birçok endüstriyel aşamada takip, kontrol ve tasarruf sağlayan şirket, Mercedes-Benz, Renault, Bridgestone – Lassa, Honda gibi global markalara teknoloji tedarik ediyor.

Thread in Motion’ın bu başarısının ardında, Endüstri 4.0 dönüşümüne yönelik başarılı çalışmaları ve güçlü Ar-Ge birimi bulunuyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknoloji, Endüstri 4.0 dönüşümüzü benimsemiş global markalar tarafından kullanılıyor.

Yatırımcılardan Thread in Motion’a güven oyu

Hem bir önceki hem de bu yatırım turuna melek yatırımcı olarak da katılan, StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Thread in Motion’ın yeni yatırım turuyla ilgili şunları kaydetti:

“Thread in Motion müşterilerinin Endüstri 4.0 yolculuğunda hızla uygulanabilen ve fayda sağlayan somut çözümler sunarken, son kullanıcılara kolaylık sağlayarak başarılı bir formül yakaladı. Referans müşterileri arasında pek çok uluslararası markanın bulunması yurt dışı büyümeleri için sıçrama tahtası etkisi yarattı. Thread in Motion’ın tüm Türkiye’nin gurur duyacağı bir başarı hikayesi yazacağına inancımız sonsuz.”

2016 ve 2017 yılından bu yana Thread in Motion’a yatırım yapan StartersHub’ın, bu yatırım turuyla birlikte şirkete toplamda yaptığı yatırım miktarı 250 bin dolara ulaştı.

Henüz 2018 yılının son çeyreğinde kurulan, yeni bir girişim sermayesi olmasına rağmen aktif bir şekilde yatırımlarına devam eden Vinci Girişim Sermayesi Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton, “Finansal yatırımımızın ötesinde, hedef sektörlerindeki endüstriyel tecrübelerimiz ve ilişki ağımızla, Thread in Motion’ın global bir şirket olarak büyümesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Melek yatırımcılardan mentorluk ve network desteği de alıyor

Thread in Motion’ın kurucusu ve CEO’su Kadir Demircioğlu da şunları söyledi: “Özellikle Türkiye’de otomotiv, otomotiv yan sanayi ve lojistik alanında birçok büyük markaya satış gerçekleştirdik. Avrupa’dan gelen talepler ve müşteri sayısındaki artışla birlikte yatırım turunu tamamladık. Avrupa’da daha büyük hacimli satış hedeflerimizi gerçekleştirebilmek, ABD pazarına giriş ve mevcut ekibimizi genişletebilmek bu yatırım turunun gerçekleşmesindeki başlıca hedeflerdi. TIM’in bu zamana kadar olan başarısında, mevcut kurucu ekibin yanı sıra mevcut yatırımcıların gerek mentorluk gerekse network anlamındaki katkıları etkili oldu. Mevcut yatırımcılarımızın yeni yatırım turunda da bize desteğinin yanında, yeni yatırımcılarımızın heyecanıyla globalde Türkiye’nin gurur duyacağı bir başarı hikayesi yazacağımıza inancımız sonsuz. “

Gözünü ABD pazarına dikti

Personele ek iş yükü getirmeyen, verimlilik ve hız başta olmak üzere izlenebilirlik ve dijitalleşme adına kazanımlar sunan yeni ürünleri portföyüne katmak için çalışmalarını hızlandıran Thread In Motion, bir yandan da yurt dışında büyümek üzere girişimlerini artırıyor. Thread in Motion, önümüzdeki dönemde öncelikli ABD olmak üzere diğer ülkelerde de varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.