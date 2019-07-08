Yemeksepeti Banabi Üçüncü Ayında Üçüncü Şehirde Hizmette

Yemeksepeti’nin yeni girişimi online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da da hizmete vermeye başladı.

Banabi hizmeti ile Yemeksepeti; Ankaralı kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürünü sunuyor. Banabi; online market ürünlerini avantajlı fiyatlarla sunarken, kullanıcılar birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler. Banabi, ayrıca sektörde bir ilk olarak kullanıcılarına kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatı da sunuyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi, Mayıs ayında İzmir’le hizmet ağını yaygınlaştırmaya devam etmişti. Banabi’nin İstanbul ve İzmir’den sonraki durağı ise Ankara oldu.

Üçüncü ayında üç ilde faaliyete giren Yemeksepeti Banabi hız kesmeden yıl sonuna kadar toplamda 10 ilde hizmet vermeyi hedefliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Banabi’nin hizmette olacağı iller ise; Bursa, Antalya, Eskişehir, Trabzon, Konya, Denizli, Kocaeli.

2.000’e yakın ürün Ankaralıların kapısında

Market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran Banabi hizmeti sayesinde İzmir’deki kullanıcılar; dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme fırsatına sahip oluyorlar.

Banabi ile uygun fiyat avantajı

İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara’da da uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan Banabi’de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile de hesaplı alışveriş imkânından yararlanabilecekler.

Banabi’den sektörde bir ilk: Kapıda ödeme fırsatı

Banabi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor.

Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme fırsatına da sahip oluyorlar.