TechOps Center’a “Gençlere Destek Ödülü”

TechOps Center kurucularından Işık Tazeler Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER), “Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi” kapsamında “Gençlere Destek Ödülü”ne layık görüldü.

Yüksek sayıda, teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kaynak barındıran, teknoloji operasyon merkezi, TechOps Center, teknoloji deneyimi ve bilgisi olan kaynak ihtiyacı için çözümler sunuyor.

TechOps Center kuruculuğunun yanı sıra, Tempo İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak görev yapan Işık Tazeler

TechOps Center hakkında yorumlarda bulundu:

“TechOps Center’ı insanların gelişimini ve dönüşümünü desteklemek ve tüm insanlar için dijital dünyada gelir ve fırsat eşitliği yaratmak amacıyla 2020 yılının Ocak ayında kurmuştuk. Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya bilişim operasyonlarına yönelik insan kaynağı ve hizmetlerin ihraç edilmesini sağlıyoruz.

Özellikle pandemi ile birlikte bilişimdeki insan ve teknoloji kaynağına duyulan ihtiyaç arttı ve şirketler hem ürünlerini pazara sürmek hem de ürünlerine ilişkin servis hizmeti verebilmek için bir kaynak arayışına girdi.

Test Hizmetleri, Veri Etiketleme ve Veri Temizleme Hizmetleri, Chatbot Designer, RPA Master, Yazılım Geliştirme, Siber Güvenlik İzleme alanlarındaki uzmanlığımızla tam bu noktada TechOps Center ile sektörde önemli bir çıkış yakaladık. Bu ödülü, yoğunlukla Anadolu’da istihdam sağladığımız, gelişim ve dönüşümlerine destek verdiğimiz gençler adına almaktan gurur duyuyorum. Yeni nesil işler konusunda hayal kuran ve istekli gençlerle çalışıyoruz. Kurumların teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan, çok yönlü uzmanlık kazandırılmış ve sürekli gelişen insanlarla kaliteli, esnek ve ölçeklenebilir hizmetler sunan platform olma yolunda hızla ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bize inanan, bizi destekleyen tüm kurumlara ve özellikle ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”