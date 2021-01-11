Eczaneler için Latince bilen arama motoru

Eczanelere özel pazar yeri hizmeti sunan Novadan, eczacıların daha hızlı ve doğru ürün bulmalarını sağlayan arama motoru teknolojisi geliştirdi. “Bunu mu demek istediniz?” önerisini yapay zekayla birleştiren Novadan, aranan ürünün ismi yanlış yazılsa bile doğru ürünü bulacak şekilde geliştirdiği çözümü eczacılarla buluşturdu.

Eczanelerinin sağlık ürünü ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tedarik eden pazar yeri Novadan, eczacıların hayatlarını teknolojik yeniliklerle kolaylaştırıyor. Novadan’ın web sitesi içinde yer alan arama motorunu yapay zeka teknolojisi ile destekleyen çözüm, aranan ürünün ismi yanlış yazılsa bile doğru ürünün bulunmasını sağlıyor.

İnsan hatasını düzelten yapay zeka

Çözüm, sağlık ürünlerinin Latince isimlerinin yanlış veya eksik yazılması durumunda bile doğrusunu öneriyor. Ayrıca telaffuz hatalarını da gidererek aranılan ürünlere ulaşmayı kolaylaştırıyor. Eczacıların iş süreçlerine hız kazandırarak verimliliği artırmalarına katkı sağlayan platform, kullandığı yapay zeka teknolojisiyle eczacıların ihtiyaç duyduğu ürünü bulunamaması sorununu ortadan kaldırıyor.

Yerli ve milli girişim yatırım yapmaya devam ediyor.

Faaliyete başlamasından 4 ay sonra, 2 milyon TL yatırım alarak 10 milyon TL değerlemeye ulaşan Novadan’ın Kurucu Ortaklarından Haki Poyraz, konula ilgili olarak şunları söyledi: “Eczacılara iş süreçlerinde hız ve zaman kazandıran Novadan olarak, eczacıların aradıkları sağlık ürünlerine kolay ulaşmayı mümkün kılmayı amaçladık. Eczacılar ve eczane çalışanları için geliştirdiğimiz arama motoru modülü ile bulunamayan ürün kalmayacak, eczacılar zamandan kazanacak. Gerçekleştirdiğimiz yapay zeka yatırımı ile eczacıların iş süreçlerinde verimlilik kazandırırken sağlık sektörünün gelişimini de destekliyoruz.”