Teknoloji girişimlerine 200 Milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen TechOne fonu kuruldu

Türkiye’nin en büyük erken aşama girişim sermayesi fonu olmak hedefiyle yola çıkan TechOne için Actus Portföy ve Tarvenn Ventures güçlerini birleştirdi. TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Türkiye’den global pazarlara açılma potansiyeli olan teknoloji girişimlerine 5 yıl içerisinde 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyor.

Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne ile global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor. Yatırım yapılan girişimlere 30’dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak olan TechOne fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesi ile Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını arttırmayı hedefliyor.

Global odaklı teknoloji girişimlerine yatırım yapacak

TechOne fonu ile Yapay Zeka, Robotik, Medikal Teknolojiler, İleri Malzeme ve Nesnelerin İnterneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50’den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek. Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş tecrübeli fon ekibi girişimlere her alanda destek vermeyi hedefliyor. Böylece girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesi, devam yatırımlarına kolay erişmesi ve global başarı hikayeleri çıkarması sağlanacak.

Akıllı Sermaye Fonu TechOne için Actus ve Tarvenn güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketlerinden Actus Portföy ve son yıllarda yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Tarvenn Ventures güçlerini TechOne için birleştirdi. Yönettiği portföy büyüklüğü 1,2 Milyar TL’yi aşan ve bir Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus Portföy, Türkiye’nin en büyük yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu olan Logo Ventures’ın da kurucusu olan Actus, yönettiği özel sermaye fonları ile teknoloji yatırımlarından, enerji ve altyapı yatırımlarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

İstanbul merkezli uluslararası bir yatırım ve danışmanlık firması olan Tarvenn Ventures ise erken aşamadaki yenilikçi girişimlere yatırım yapmasına ek olarak; kurumsal yatırımcılara ve sermaye fonlarına stratejik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Yaptığı yatırımlar ile sağlık, enerji, oyun, gıda, tarım, e-ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir girişim portföyüne sahip olan Tarvenn Ventures, akıllı para modeli ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da girişimcilere sunuyor. TechOne fonunun Operasyonel Ortağı olan Tarvenn, geniş ekibi ve uluslararası tecrübesi ile yatırım yapılan girişimlerin seçilmesi ve yatırım sonrasında hızlı bir şekilde büyümesine destek olacak.

Tecrübeli yatırım ekibi

Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne Akıllı Sermaye Fonu, tecrübeli yatırım ekibiyle de dikkat çekiyor. Yönettiği farklı fonlar aracılığıyla 5 milyar TL’nin üzerinde yatırım tecrübesine sahip TechOne ekibi, 20’den fazla ülkede 150’den fazla yatırım işlemi gerçekleştirmiş. Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş bir ekip tarafından yönetilecek olan TechOne, global odaklı teknoloji girişimleri için yetkin bir yatırımcı ve takım arkadaşı rolü üstlenecek.

Actus Portföy Yatırım Direktörü ve TechOne Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, TechOne fonu ile ülkemizden çıkan erken aşamadaki global odaklı teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini belirtiyor ve ekliyor, “Özellikle erken aşamalardaki girişimler yeterli desteği bulamadığı için global başarı elde etmekte zorlanıyor. Ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlıklı bir girişimcilik ekosistemi sayesinde mümkün olacağını düşünüyoruz. Biz, TechOne ile Türkiye’deki girişimlerin de global pazarlarda başarı hikayeleri yazacaklarına inanıyoruz.”

Türkiye’den çıkan global başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inandığını belirten Tarvenn Ventures CEO’su ve TechOne Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, “Yatırımcısı ve operasyonel ortağı olduğumuz TechOne ile girişim ekosistemine 200 Milyon TL’nin üzerinde katkı sağlayacağız. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin büyümek için sermayenin yanında bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Geniş ve tecrübeli ekimiz ile yatırım yaptığımız girişimleri ihtiyaç duydukları her alanda bir takım arkadaşı olarak destekleyerek global başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz.” dedi.