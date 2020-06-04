Gelecek IoT çözümleri ile şekillenecek

Teknoloji ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların hız kazandığı günümüzde endüstriyel IoT sistemleri büyük önem taşıyor. Çağı yakalamak isteyen firma ve KOBİ’lerin üretim süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiğini söyleyen Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, endüstriyel alanlardaki en büyük sorunun verimlilik kaybı olduğuna dikkat çekti. IoT sistemleri ile verimlilik takibinin artık çok kolay olduğunu ifade eden Ok, “Küçük ya da büyük fark etmeden tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda verimliliği ölçümlemesi gerekiyor. Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi olarak biz de gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlıyoruz’’ dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte teknolojiye ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların daha da artış göstermesi bekleniyor. Çağı yakalamak isteyen firmaların ve özellikle de KOBİ’lerin üretim süreçlerini dijitalleştirerek sektör ve tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirten Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasının ve küresel ekonomide rol üstlenebilmesinin yolunun KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı. Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT sistemleri ile üretim süreçlerinin yeniden şekillenmeye başladığını ifade eden ve üretimin yanı sıra tüm süreçlerde dijitalleşmeyi benimseyen işletmelerin rekabet avantajı kazandığını belirten Ok, sözlerine şöyle devam etti;

“Endüstriyel alanlarda karşımıza çıkan en büyük sorunların başında verimlilik kaybı geliyor. Ancak endüstriyel IoT çözümleri ile bu sorunun önüne geçmek mümkün. Küçük ya da büyük fark etmeden tüm işletmelerin endüstriyel alanlarda verimliliği ölçümlemesi gerekiyor. Bu sayede elde edilen analiz ve raporlamalarla geleceğe yönelik yatırım kararı almak mümkün. Kablosuz sistemler, yeni teknolojiler ve yazılımlarla birlikte fabrikalar artık daha ulaşılabilir bir konumda. Türkiye’nin endüstriyel IoT alanında üretim yapan öncü teknoloji şirketi olarak biz de gerçek zamanlı izleme teknolojileri markamız Wipelot ile global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerinde verimlilik, hız artışı ve iş güvenliği sağlıyoruz.’’

İş süreçlerini iyileştiren ve verimliliği artıran teknoloji

Wipelot’un otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunduğunu belirten Rifat Ok, “Bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayan Wipelot, işletmelerdeki tüm varlıkların ve durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlayan ekonomik ve kablosuz bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ekipman, malzeme, çalışan ve araçların sürekli hareket halinde olduğu sanayi işletmelerinde tüm üretim sürecini optimize etmeyi sağlayan Wipelot’un sunduğu iş çözümleri ile maliyetler minimuma inerken üretim hacmi, hızı ve verimliliği maksimuma çıkıyor. İşletmelerde çeşitli kaynaklardan gelen konum ve durum verilerini birleştiren ve karmaşık süreçlere sahip üretim endüstrisine büyük kolaylık sunan Wipelot, bu sayede tüm verileri tek bir platformda görebilmeye olanak sağlıyor. Wi-Fi teknolojisinden de ileri derecede faydalanan ve görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot, üretim operasyonlarını en iyi şekilde yürüterek kesintisiz üretime, enerji tasarrufuna, yüksek kaliteye ve karlılığa imkan tanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.