Üstün kamerasıyla K41s Türkiye’de

LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan, dörtlü arka kamerası ve gelişmiş multimedya özellikleri ile öne çıkan K41s, Temmuz ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunuluyor.

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üstün performansı, gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip olan K41s, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında Türk tüketicilerle buluşuyor. Birçok yeni özelliği bulunan LG K41s, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunacak.

Dört kamera ile mükemmel görüntü, gerçekçi ses

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan bir makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlandı.

LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G American Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

LG K41s temel özellikleri