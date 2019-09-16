Tepe Çağrı Merkezi, Kalitesini Çağrı Merkezleri Derneği İle Üçüncü Kez Tescilledi

Tepe Çağrı Merkezi, Çağrı Merkezleri Derneği aracılığıyla verilen ve Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunduğunu belgeleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasını, üçüncü kez başarılı olarak almaya hak kazandı. Bu sertifika ile müşteri iletişim merkezinin stratejisi, süreçleri, çalışan memnuniyeti, altyapı ve sağladığı müşteri memnuniyeti süreçlerini kapsayan denetimleri başarıyla tamamlanmış oldu.

Kurulduğu günden bu yana tüm hizmet ihtiyaçlarına çözüm üreten Tepe Servis, Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından verilen, Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasını aldı.

EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikası, bir AB standardı olarak yapılan işin; ulaşılabilirlik, iş akışı ve süreçler, kalite, veri yönetimi, raporlama, müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti gibi birçok açıdan asgari şartlarını belirliyor ve düzenliyor.

Sertifikaya sahip olan firmalar rekabette avantaj yakalıyor!

EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasını, düzenlenen törenle ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü tarafından, Tepe Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Nuran Şahin’e takdim edildi. Ağılönü, “Dernek olarak, hızlı bir gelişim gösteren sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hizmet kalitelerinin belgelendirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çağrı merkezleri için özel hazırlanmış bir içeriğe sahip bu sertifikasyon ile sektörümüzde sunulan hizmetlerde standardizasyon sağlamayı amaçlıyoruz. Sertifikaya sahip olan firmalar süreçlerinin etkinliğini artırıyor ve rekabet anlamında önemli avantajlar elde ediyor. Çalışan memnuniyeti konusunda da gereklilikler içeren bu standart sayesinde iyileşen süreçlerle vatandaşlarımız da daha iyi, güvenli, pratik ve hızlı bir hizmet seviyesine kavuşmuş oluyor” dedi.

Tepe Çağrı Merkezi ekibini bu başarısından dolayı kutlayan Ağılönü, “Ayrıca Tepe Çağrı Merkezi’nin belgelendirme sürecinde Çağrı Merkezleri Derneği’ni tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim” dedi.

Verdiğimiz hizmet uluslararası standartlarda tescillendi!

Tepe Çağrı Merkezi Direktörü Nuran Şahin, “Tepe Çağrı Merkezi’nde, hedeflerimiz ve şirket politikamızın gereği verdiğimiz hizmeti uluslararası standartlarda tescillemek istedik. Bundan böyle müşterilerimize, özellikle Çağrı Merkezleri için özel şartlar içeren, anahtar performans göstergeleri doğrultusunda, sürekli yenilik ve iyileşme merkezli bir hizmet sunmayı hedefleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasıyla hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışanların motivasyonu ve güveni arttı!

EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasının çağrı merkezlerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet kalitemizin standartlarını belirlemek ve artırmak, müşterilerimizin, çözüm ortaklarımızın memnuniyetini sürekli kılmak için bu standartlardan yararlanmamız bize katkı sağladı. Düzenli ve sürekli bir veri akışının sağlanması, verdiğimiz hizmeti geriye dönük olarak izleyebilmek ve tüm bunları standartlaştırmak, müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarımızın hem motivasyonunu hem de şirketimize karşı güvenini artırdı.”

Sektörün en önemli standartlarından biri olan EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikasının belgelendirme sürecinde ÇMD’yi tercih ederek çok doğru bir seçim yaptıklarının belirten Şahin, “Çağrı Merkezleri Derneği, sektörün tam merkezinde yer alıyor. Sektöre yön veriyor ve ülkemizi bu anlamda dünyada temsil ediyor” dedi.