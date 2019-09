Turkcell’in Engelleri Kaldıran Uygulamaları Global Teknoloji Zirvesinde Alkışlandı

Uluslararası teknoloji etkinliği ITU Telecom World’de, Turkcell’in engellilere yönelik projeleri büyük takdir topladı. Budapeşte’de düzenlenen organizasyonda Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu, Turkcell’in engelli bireylere yönelik uygulamalarını anlatırken “Tüm teknolojimizi sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için kullanıyoruz” dedi

Birleşmiş Milletler’e bağlı, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu International Telecommunications Union’un (ITU) ev sahipliğinde Budapeşte’de gerçekleştirilen ITU Telecom World’e Turkcell’in engellilere yönelik geliştirdiği çözümler damga vurdu. Türkiye’nin de aralarında olduğu 193 ülkeden 900 firma, üniversiteler, yerel ve uluslararası organizasyonların üye olduğu ITU, her yıl hükümetler, şirketler ve KOBİ’ler için küresel bir teknoloji etkinliği düzenliyor. 1865’te kurulan, merkezi Cenevre’de bulunan topluluğun düzenlediği ITU Telecom World organizasyonunda çeşitli oturumlarda dünyadaki yenilikler anlatılıp, olası problemler ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Gamze Sofuoğlu: ‘Erişilebilirlik’ kavramını çok önemsiyoruz

9-12 Eylül arası düzenlenen organizasyonun son gününde Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu “Teknoloji ile engel bariyerlerini kaldırmak” başlıklı panelde Turkcell’in çalışmalarını anlattı. Teknolojinin engeli olan insanlara sağlayacağı faydanın konuşulduğu panelde Sofuoğlu; Hayal Ortağım, İşaret Dilim ve İçimdeki Hazine uygulamalarından bahsederken, bu ürünlerle sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımı desteklediklerini ve şirket olarak engelli tanımını oluşturan bariyerleri ortadan kaldırmak amacıyla teknolojinin gücünü kullandıklarını vurguladı.

Sofuoğlu, “Türkiye’nin lider operatör şirketi olarak, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefle; mültecilerden kadınlara, çocuklardan engellilere, toplumun her bir bireyinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlamak ve bu ihtiyaçlara gerçek çözümler sunabilmek için çalışıyoruz. Engelli bireylere yönelik çalışmalarımızı ikiye ayırıyoruz: Turkcell’e engelsiz erişim ve Turkcell ile engelsiz erişim. Müşterilerimize sunduğumuz her hizmete, çözüme, tüm müşterilerimizin eşit şekilde ulaşabilmesi için ‘erişilebilirlik’ kavramını çok önemsiyoruz. Tüm ürün, servis ve hizmetimizin erişilebilirliği için ayrıca çalışıyoruz. Turkcell ile engelsiz erişim dediğimizde ise; görme engelliler için Hayal Ortağım, işitme engelliler için İşaret Dilim ve otizmli çocuklar için İçimdeki Hazine uygulamalarını sunuyoruz. Tüm bu teknoloji ve içerikleri, operatör fark etmeksizin herkese tamamen ücretsiz sunuyoruz. Bize en çok gelen sorulardan birisi, ‘Hiçbir gelir beklentiniz olmamasına rağmen, neden bu tarz projelere bu kadar yatırım yapıyorsunuz’ oluyor. Engelliliğin fiziksel bir eksiklik, yoksunluk hali olmadığına; erişilebilirlik sorunları, önyargılar gibi sosyal bariyerlerin engellilik kavramını oluşturduğuna; bu bariyerleri ortadan kaldırdığımızda engelli olmanın dezavantajlı bir durum olmaktan çıkıp herhangi bir farklılık haline gelebileceğine inanıyoruz. Tüm teknolojimizi bu sosyal bariyerleri yıkarak dünyayı daha eşit, erişilebilir ve engelsiz kılmak için çalışmakla sorumlu hissediyoruz.”

Turkcell’den toplumsal kapsayıcılık projeleri

Toplumda iyi yönde fark yaratmayı hedefleyen Turkcell’in engelli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanarak otonomi kazanmalarını amaçlayan pek çok hizmeti var. 75 bin kullanıcısıyla Türkiye’nin en büyük görme engelli platformu Hayal Ortağım ve işitme engelli bireylerin arkadaşlarıyla ve aileleriyle aralarında köprü kuran 115 bin kullanıcılı İşaret Dilim uygulamaları bu hizmetlerden yalnızca birkaçı.

Engel Tanımayanlar çatısı altında Turkcell farklı ürün, servis ve sosyal sorumluluk projesi sürdürüyor. Engelsiz Eğitim Programı görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflarla engelli çocukların eğitim ve istihdamına yönelik gelişimlerini destekliyor. İçimdeki Hazine projesiyle ise Turkcell farklı şehirlerdeki okullarda eğitim sınıfları kurarak otizmli çocukların eğitimine dijital destek sağlıyor.