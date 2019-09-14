HP Dünyanın İlk Toner Doldurulabilir Tanklı Lazer Yazıcısını Piyasaya Sundu

HP Neverstop lazer yazıcı serisi, 5.000 adet baskı kapasitesi ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Yüksek hacimlerde dakikada 20 sayfa HP kalitesinde siyah beyaz baskı sunan yazıcı, HP orijinal toner maliyetlerinde yüzde 80’e varan tasarruf sağlıyor. 2500 sayfa baskı kapasitesine sahip toner dolum kiti ise üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde hiçbir sızdırma olmadan 15 saniye içinde toner dolumuna imkan veriyor.

Dört farklı modelle piyasaya çıkan HP Neverstop serisinin Wi-Fi özelliğiyle gelen 1000w ve 1200w modelleri, HP Smart uygulamasıyla uyumlu çalışıyor ve akıllı telefon ya da tablet ile baskıları alabiliyor.

Yüzde 38 daha hızlı baskı

Hayatı her yerde ve herkes için kolaylaştıracak teknolojiler yaratan HP, inovatif ürün portföyüne dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısı olan Neverstop Laser yazıcıyı ekledi. Uygun kullanım maliyetiyle 1-50 arasında çalışana sahip olan, aylık 250 – 2.500 sayfa baskı ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve girişimcilerin kullanımına uygun olan lazer yazıcı serisi, önceki nesil yazıcılara kıyasla yüzde 38 daha hızlı baskı alıyor. Dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskıya ulaşan Neverstop serisi ürünler 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine sahip. Ürün 20.000 sayfalık görüntüleme tamburu (drum ünitesi) ve 5.000 sayfalık toner kapasitesiyle ile birlikte geliyor. Görüntüleme tamburu değiştirildiğinde otomatik olarak 5000 sayfalık toner de doldurulmuş oluyor. Ağ bağlantısına gerek duymayan üründe Wi-Fi Direct özelliği bulunuyor.

13 Eylül tarihinde Soho House’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman “Yakın zamanlarda gerçekleştirilen araştırmada, Avrupa’daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75’inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyacı olduğu ortaya çıktı” dedi. Alaman “Çığır açan inovasyonlar ve dijital entegrasyonla, sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldıran HP Neverstop Laser yazıcı, tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor.”

Geri dönüştürülebilir plastik

HP’nin sürdürülebilirliğe verdiği öneme de vurgu yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25’inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75’inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini söyledi.

HP Neverstop Serisinin teknik özelliklerine değinen HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek, HP Neverstop Laser 1000a, HP Neverstop Laser 1000w, HP Neverstop Laser MFP 1200a ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinin tümünde 2.500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toneri doldurmak için sadece 15 saniyenin yeterli olduğuna dikkat çekti. Özbek, toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde toner hiçbir sızdırma olmadan doldurduğuna ve herhangi bir dökülme ve sızdırma olmadan son derece güvenli bir baskı imkanı verdiğini söyledi.

HP Neverstop Laser 1000w ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinde bulunan dahili kablosuz ağ iletişimi özelliği Wi-Fi Direct ile her yerde ve her zaman kablosuz baskı almak mümkün. Cihazlar bir ağa bağlı olduğunda, Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut uygulamalarına kolayca erişebilen akıllı cihaz üzerinden gönderilen tüm baskıları, kullanıcı nerede olursa olsun alabiliyor.

HP Smart uygulamasıyla akıllı cihazı doğrudan yazıcıya bağlayarak, bir ağa erişmeye gerek kalmadan kolayca baskı alınabiliyor. Ayrıca 1200w modeline özel olarak tarama veya kopyalama işlemlerinin süreci akıllı cihazlara bildirim olarak gönderiliyor.

HP Neverstop Laser MFP 1200a ve 1200w modelinde bulunan Kolay Kimlik Fotokopisi özelliği ise bir kimliğin iki yüzünün taranmasını ve gerekli durumlarda aynı sayfada kolayca basılmasını sağlıyor. Bu özellik, en başta otel, eczane ve hastaneler olmak üzere kimlik taramasına sıkça ihtiyaç duyan kurumların işleyişini çok kolaylaştırıyor. HP Neverstop ürünlerde USB girişi de bulunuyor.

JPG, RAW (BMP), TIFF ve PDF formatlarının baskısını alabilen yazıcı serisi, simgeli LCD ekranıyla kullanıcılarına kolay bir kullanım imkanı sunuyor.

Modeline göre 380,5 x 293,4 x 287 mm veya 380,5 x 385 x 521 mm boyutlarında olan yazıcıların ağırlığı ise yalnızca 8,71 kg.

Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkan Neverstop serisinin fiyatı 1299 TL’den başlıyor, 2500 sayfalık toner kapasitesine sahip yeni dolum kitinin fiyatı ise 85 TL’dir.