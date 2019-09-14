Gelişmiş Amiral Gemisi Galaxy Note 10 Plus [Ürün İnceleme]

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un en yeni ve en iddialı amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 Plus modelini inceledik. Bugüne kadar piyasaya sürülen en pahalı ve en geniş ekranlı Galaxy Note serisinin üyesi olan akıllı telefon fiyatının hakkını veriyor mu sorusunun cevabına ulaşmaya çalıştık. Bakın Galaxy Note 10 Plus, nasıl bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Note dünyasında en iyisini isteyenlere hitap eden ve en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonlar arasında bulunan Samsung Galaxy Note 10 Plus modeli; gelişmiş video özellikleri, yeni nesil kalemi ve işlemci gücüyle öne çıkıyor. Galaxy Note 10 Plus; ekran, RAM, microSD kart girişi, TOF kamera ve batarya özellikleriyle 9399 TL fiyat etiketine sahip Galaxy Note 10 modelinden farkını ortaya koyuyor.

Yüzde 90’ın üzerinde ekran kasa oranı

Galaxy Note 10 Plus degradeli arka renk tasarımına sahip ay tozu grisi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşuyor. Samsung Galaxy Note 10 serisinin en iddialı modeli Note 10 Plus, ekranı nedeniyle büyük bir gövdeye sahip. Yüzde 90’ın üzerinde ekran kasa oranına sahip olan model, S Pen‘i bünyesinde barındırıyor. Parmak izi ultrasonik sensör üstünden ekrana entegre edilen model, maalesef 3,5 mm kulaklık girişi taşımıyor.

Ekranı Gorilla Glass 6 ile korunan telefon, sadece USB Type C portuna yer veriyor. Ekran camından ses iletim teknolojisi kullanılan telefon, ses kısıp açma ile güç butonunu sol tarafında taşıyor. Ses kısıp açma ile güç butonunun sol tarafa konumlandırılmış olması standartların dışında bir konumlandırma.

196 gram ağırlığında ve 7.9 mm inceliğinde olan Galaxy Note 10+; IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık, kablosuz şarj ve kablosuz şarj paylaşımı, stereo dahili hoparlör ve S-Pen gibi özellikleri de barındırıyor. Galaxy Note 10+ modelinin tasarım anlamında başarılı bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Geniş ekran deneyimi

Cihazın dinamik AMOLED yapısındaki ekranı HDR10+ desteğine sahip. 1440 x 3040 piksel çözünürlük sunan ekran, 19:9 görüntü oranına sahip. Piksel yoğunluğu 498 ppi olan Note 10 Plus, ekran deneyimi konusunda da başarılı.

Geliştirilmiş S-Pen

Galaxy Note ailesini farklı kılan Bluetooth destekli S-Pen, Galaxy Note 10’da geliştirilmiş durumda. S-Pen, hareketlere göre telefonu yönetmeyi olanaklı kılıyor. Örneğin, sağa sola salladığınızda fotoğraflar arasında geçiş yapabilirsiniz. S Pen’i saat yönünde veya saatin tersi yönünde hareket ettirerek kamera açısını değiştirebilirsiniz.

Windows’a bağlan butonu

Hızlı başlat ayarlarındaki Windows’a bağlan butonu, bilgisayarınızda da Galaxy Note 10+’ı kullanabilmenizi, telefonunuzu açmadan bilgisayar üzerinden de telefonunuzu kullanabilmenizi sağlıyor.

90 MHz’lik hız artışı

12 GB RAM ve UFS 3 tabanlı 256 GB/512 GB dahili depolamayla gelen Samsung Galaxy Note 10+ akıllı telefon, gücünü 7nm teknolojisiyle üretilen ve termal anlamda biraz daha iddialı olan Exynos 9825 işlemcisinden alıyor. Galaxy S10 modellerinde ise Exynos 9820 işlemcisi kullanılmıştı. Exynos 9825 işlemcisinin çekirdeklerinin ikisi 2.73 GHz hızında çalışan Mongoose M4, diğer 2’si 2.4 GHz hızında çalışan ARM Cortex A75, diğer 4 çekirdek ise 1.9 GHz hızında çalışan A55. 2.4 GHz hızındaki 2 adet A75 çekirdeğinde 90 MHz’lik hız artışı söz konusu.

Dörtlü arka kamera

Galaxy Note 10+ akıllı telefonu kamera tarafında Galaxy S10 ve S10+ modellerinden ayıran en belirgin özellik TOF kamera. TOF 3D kamera sayesinde derinlik algılaması daha iyi yapılabiliyor. Note 10 Plus arka tarafında 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 değişken diyaframlı OIS geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS + DepthVision VGA 1.4 sensörü barındıran dörtlü bir kurulum; ön tarafında ise10 megapiksel F2.2 kamera taşıyor. Galaxy Note 10 Plus, cihazların kameralarını detaylı inceleyerek değerlendiren DxOMark’tan aldığı 113 puanla fotoğraf çekimi konusunda iddialı olduğunu ortaya koydu.

4.300 mAh’lik batarya

4.300 mAh’lik bataryadan beslenen Galaxy Note 10+, 45W süper hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Sonuç değerlendirmesi

Samsung Galaxy Note 10 Plus, sahip olduğu kamerası ve güçlü işlemcisiyle yüksek performans gösteriyor. 7000 serisi alüminyum kasaya sahip olan telefonun Gorilla Glass 6 ile korunması, sağlamlığının göstergesi. Telefonun en büyük artılarından biri de Windows’a bağlan butonuna sahip olması sayesinde bilgisayardan da kullanılabilmesi. Cihazın olumsuz sayılabilecek özellikleri 3,5 mm Jak girişini kaldırması ve güç butonunun alışılmışın dışında konumlanmış olması.

Samsung Galaxy Note 10 Plus teknik özellikleri