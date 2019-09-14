Suya ve Toza Dayanıklı Kablosuz Kulaklık: Jabra Elite 85H [İnceleme]

Bluetooth kulaklık denince akla ilk gelen marka Jabra’nın, Ocak ayında CES Fuarı’nda müzik tutkunlarının beğenisine sunduğu kulak üstü Jabra Elite 85H modelini inceledik. Bakın nasıl bir deneyim yaşadık.

Jabra Elite 85H, aktif gürültü engelleme özelliği, 36 saat pil süresi, net görüşme ve yüksek ses kalitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Konforlu tasarım, kullanışlı özellikler

Rakiplerine oranla 50-60 gram daha ağır olan kulaklık, geniş kulak yastıklarıyla oldukça konforlu kullanım sunuyor. Kulak yastıkları deri, dış yüzeyi ise kumaş malzemeden üretilmiş olan kulaklık, kulak üniteleri sayesinde şarkı geçişlerini ve ses ayarlarını kolayca yapabilmeyi sağlıyor. Jabra Sound+ uygulama üzerinde hem özel ekolayzır modları hem de çevre gürültüsünün optimize edilebildiği seçenekler yer alıyor. SmartSound teknolojisi sayesinde her zaman en iyi deneyimi sağlayan kulaklık, Siri, Google Asistan ve Alexa desteği sayesinde sesle kontrol edilebiliyor.

Pil kapasitesinde lider

Bluetooth 5.0 arayüzünü kullanan Jabra Elite 85h, 3.5 mm’lik jak girişi sayesinde pil bitse de müzik keyfini bitirmiyor. Kulaklığın en iyi özelliklerinden biri pil ömrü. Jabra Elite 85h, gürültü engelleme özelliği kapalıyken 41 saate kadar, açık olduğunda ise 36 saat pil performansı gösteriyor. Sony 1000xM3’ün 30 saatlik süresi ve Bose QuiteComfort 35 II’nin 20 saatlik süresi göz önünde bulundurulursa Jabra Elite 85h’in sınıf lideri pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Pil performansı sınavımızı başarıyla geçen kablosuz kulaklık, yaklaşık 2,5 saatte şarj oluyor ve 15 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 5 saatlik kullanım sağlıyor.

Gürültü engelleme özelliği ve ses performansı başarılı

Üç farklı renk seçeneğiyle bulunabilen Jabra Elite 85h, üzerinde 8 adet mikrofon taşıyor. Bu sayede kulaklık tatmin edici ses performansı sağlıyor. Yapay zekâ destekli bir sistem olan SmartSound sayesinde gürültü engelleme özelliğini çevreye göre optimize eden kulaklık, gürültü engelleme konusunda da en iyi kulaklıklar listesine giriş yapıyor. Jabra Elite 85h kulaklıkta, gürültü engelleme özelliği açık durumdayken kulak zarında hissedilen vakum benzeri bir baskı hissedilmiyor.

Sonuç olarak

USB-C destekli, suya ve toza karşı dayanıklı üst seviye kulaklık Jabra Elite 85h’ın eksik olarak değerlendirilebilecek tek yönü, aptX desteğinin bulunmayışı olabilir.

Jabra Elite 85h teknik özellikleri