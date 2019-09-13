Honor Şimdi Turkcell.Com.Tr ve Turkcell Mağazalari’nda

Yeni satış kanalları ile ağını hızlı büyüten HONOR, 8X modeliyle artık Turkcell’de! HONOR ve Turkcell ortaklığında düzenlenen yeni kampanya çerçevesinde HONOR 8X özel fiyatlar ve vade farksız taksit fırsatıyla eylül ayında Turkcell Mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuluyor.

Genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren HONOR’un birbirinden başarılı üç modeli, cazip satın alma seçenekleriyle Turkcell’in online ve fiziksel satış kanallarında tüketiciyle buluşuyor.

HONOR 8X’I kapsayan özel kampanya kapsamında Turkcell aboneleri avantajlı fiyat ve satın alma seçenekleriyle yeni akıllı telefonlarına kavuşacak. HONOR 8X Türkiye’nin dört bir yanındaki Turkcell Mağazalarında ve Turkcell.com.tr web sitesinde tüketiciye sunulacak.

HONOR 8X

Kirin 710 işlemcisiyle orta segmentin en güçlü telefonları arasında yer alan HONOR 8X, 2340×1080p Full HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç boyutunda bir çentikli ekrana sahip. Ekran aynı zamanda ince çerçeveleriyle %91 ekran kasa oranı sunuyor.Telefonun 20 MP, f/1,8 diyafram + 2MP çift arka kamera ile 16MP, f/2,0 diyaframlı ön kamerası dikkat çekiyor. 4 GB RAM ile 64 GB depolama seçenekleri bulunan cihaz, 3.750 mAh kapasiteli bir pil ve Android 9 işletim sistemine sahip.

Akıllı telefonunu uygun fiyatlı, performans canavarı modellerle güncellemek isteyen Turkcell aboneleri, HONOR 8X’i vade farksız 9 ay taksit seçeneğiyle Turkcell Mağazaları’ndan satın alabilecekler.