Geleceğin Hibrit BT Ortamlarına Özel Yeni Nesil Veri Güvenliği Mimarisi

Perakende, bankacılık, sağlık ve sigortacılık gibi farklı sektörler önümüzdeki birkaç yıl içinde verimlilik uygulamalarında genel bulut sistemlerine geçiş yapmaya devam ederken, arka ofis uygulamalarında özel bulut sistemlerini veya geleneksel BT altyapılarını kullanmayı sürdürecekler. Forcepoint, gittikçe genişleyen hibrit BT ortamlarında kullanıcılarını ve verilerini korumak isteyen işletmelere veri güvenliğinin püf noktalarını hatırlatıyor.

Hibrit bulut teknolojisi, dönemsel olarak iş kapasitesinin artırılmasını sağlarken maliyetleri düşürüyor, iş sürekliliği sağlıyor, daha hızlı büyüme imkânı sağlıyor ve daha esnek bir yapı sunuyor. Dolayısıyla hibrit BT ortamları gün geçtikçe daha fazla genişliyor. Perakende, bankacılık, sağlık ve sigortacılık gibi farklı sektörler önümüzdeki birkaç yıl için de verimlilik uygulamalarında genel bulut sistemlerine geçiş yapmaya devam ederken, arka ofis uygulamalarında özel bulut sistemlerini veya geleneksel BT altyapılarını kullanmayı sürdürecek.

Bulut tabanlı barındırma hizmetleri önemli avantajlar sunarken başta güvenlik olmak üzere verilerin, süreçlerin ve uygulamaların sorumluluğu ve üzerindeki kontrol müşteride oluyor. Küresel siber güvenlik şirketi Forcepoint, gittikçe genişleyen hibrit BT ortamlarında kullanıcılarını ve verilerini korumak isteyen işletmelere veri güvenliğinin püf noktalarını hatırlatıyor.

Veri merkezinin fiziksel güvenliği üst düzeyde olmalı

Veri güvenliğini sağlamak için fiziksel güvenlikle ilgili temel tedbirlerin alınması da şart. Verilerin bulunduğu iç ve dış alanların, yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle takip edilmesi bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Günümüzün video analiz teknolojilerini barındıran güvenlik sistemleri sayesinde veri merkezleri fiziksel olarak tamamen korunabilir.

Veri erişimini kontrol altında tutun

Verilerinizin nerede olduğunu ve ne şekilde erişilebilir olduğunu bilmediğiniz taktirde verilerinizi koruyabilmeniz mümkün değildir. BT altyapısı genişledikçe ve karmaşık hale geldikçe iş yükü ve uygulamalarının izini sürmek zorlaşır. Bu nedenle verilerin nerede ve nasıl saklandığının, şirket içinde ve dışında hangi verilere erişim sağlandığının, hangi verilerin işlendiğinin ve veri işleme faaliyetinin nasıl yapıldığının tam olarak bilinmesi gereklidir.

Yedekleme yapın

Teknik aksaklıklar gibi sorunların sonucunda yaşanan milyon dolarları bulan sorunların kaynağı, genellikle yedekleme yapılmaması veya yedekleme sıklığı konusundaki yetersizlikler oluyor. Bu nedenle verilerinizin yedeğini mutlaka bulundurun.

Veri sızıntısı önleme çözümlerinden yararlanın

USB, CD-DVD, External Devices (Harici Disk), Printer gibi araçlar veri sızıntısını önlemede yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla verilerin kurum dışına izinsiz çıkmasının ya da sızdırılmasının engellemesi için veri sızıntısını önleyen veri güvenliği teknolojilerinden (DLP) yararlanın.

Risk odaklı çözümlerden yararlanın

Büyük veri yatırımlarından elde edilecek değerlerin korunabilmesi, risklerin anlaşılmasını ve risklerin doğrudan ele alınmasını gerektirir. Yüksek riskli aktivitenin kısa sürede tanımlanabilmesi, tehdit unsuru olabilecek aktiviteler arasında ayrım yapılabilmesi veri güvenliği için ciddi öneme sahiptir. Bu noktada risk uyarlayıcı yaklaşımdan yoksun olan veri koruma çözümlerinden sağlanan verim düşük olacaktır. Bu nedenle veri güvenliği için kullanıcı davranışına ve davranışın verilerle etkileşimlerine odaklanan, bir başka ifadeyle davranış analitiği yaparak risk analitiğini etkili hale getiren, riske uyarlanabilir veri koruması sağlayan çözümlerden yararlanmanız gerekir.