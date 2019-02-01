TOFAŞ’ın Ürettiği Elektrikli Doblo Yola Çıkmaya Hazır! Çevreci ve düşük maliyetli olması sebebiyle dünya çapında elektrikli otomobiller yaygınlaşırken önemli bir proje Bursa’daki TOFAŞ fabrikasında hayata geçirildi. Tamamen elektrikle çalışan Fiat Doblo yola çıkmaya yazır!

Türkiye’nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu özelliğine sahip olan Bursa’daki TOFAŞ otomobil fabrikası, kapılarını basın mensuplarına açtı. Toplam 1 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan bu dev fabrikada 77 saniyede bir otomobil banttan çıkıyor. Üç ana hat üzerinde 2018’de 302 bin adet Doblo, Fiorino ve Egea üretildi. Üretilen otomobillerin yüzde 80’i diğer ülkelere ihraç ediliyor.

Elektrikli Doblo yola hazır!

TOFAŞ Bursa fabrikasındaki Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) bölümünde üretilen, tamamen elektrikli bir motora sahip olan ve şarj edilebilir batarya ile donatılan elektrikli Fiat Doblo Cargo’yu yakından inceledik ve sürüş deneyimi yaşadık. Tam dolu şarjla 210 km’lik yol alabilen otomobil, geniş yükleme alanı ve binek otomobilleri aratmayan sürüş özelliklerine sahip.

Fabrika gezisinde TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ile de bir araya geldik. Ar-Ge bölümlerinin 25 yıllık bir deneyime sahip olduğuna dikkat çeken Eroldu, geliştirdikleri elektrikli Fiat Doblo’yu önümüzdeki yıllarda, elektrikli araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde seri üretime geçireceklerini söyledi.

İki elektrikli Doblo’yu Vakko test ediyor

Mevcut durumda üretim maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen TOFA CEO’su Cengiz Eroldu, “Elektrikli Fiat Doblo’yu erişilebilir bir fiyata tüketiciye sunabilmemiz için henüz üretim maliyetleri istediğimiz seviyede değil. Bu konuda da araştırma ve geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Otomobil bataryalarını yerli bir şirketle birlikte çok daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz.” dedi.

Şu anda 5 adet elektrikli Doblo test ediliyor. Bu otomobillerden iki tanesi Vakko’ya test edilmesi için teslim edilmiş durumda.

Fiat Doblo Cargo, 111 HP güç ve 220 Nm tork üreten elektrikli bir motorla donatılmış durumda. 30 kWs’lik bataryası sayesinde şarj edilebilen ve 210 km’ye kadar sürüş menzili sunan elektrikli Doblo; cömert yükleme alanı, binek otomobilleri aratmayan yol tutuş performansı ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor.

Özel mobil uygulama geliştirildi

TOFAŞ Bursa fabrikasındaki Ar-Ge bölümündeki toplantıda ayrıca Fiat otomobil kullanıcılarına özel geliştirilen “Fiat Yol Arkadaşım” adlı mobil uygulama hakkında da bilgi verildi. Geçen yıl ilk versiyonu kullanıma sunulan Yol Arkadaşım’da araç klavuzu, uzaktan kilit kontrol, yolculuk bilgileri, servis işlemleri, araç durumu, yakıt ve kalan mesafe kontrolü gibi konularda sürücüye bilgi veriliyor. Araçlara takılan SIM kartlı bir aparat sayesinde, otomobilin çekilmesi durumunda da sahibine bildirim gidiyor. Ayrıca uygulama sayesinde park yerini unutma derdi de tarihe karışıyor. Yol Arkadaşım’da aracın yeri harita üzerinden görebiliyor. Ayrıca uzaktan araç kapıları ve bagajı açılıp kilitlenebiliyor.

Hava yastıkları açılırsa yardım gidiyor

Fiat Yol Arkadaşım uygulamasının en önemli yeni özelliklerinden biri, kaza durumunda erken müdahale hizmeti sunması. Olası bir kaza halinde hava yastıklarının açılması durumunda merkeze bu konuda uyarı gidiyor. Sürücü telefonla aranarak durum hakkında bilgi alınıyor. Yardım talep edilirse veya sürücüye ulaşılamazsa GPS’ten yer tespiti yapılıp ambulans gönderiliyor.

“Üretimde insandan vazgeçmeyiz”



Gezi sırasında sohbet ettiğimiz TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Fabrikalarda robotlar tamamen insanların yerini alacak mı? Endüstri 4.0 hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorularımız üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dijital entegrasyona, insan ve makinenin uyumlu çalışmasına önem verdiklerini söyleyen Eroldu, “Biz insanla çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Üretimde insan mutlaka olacak. Fabrikamızda şu anda 1.000 civarında robot ve 3 binin üzerinde insan çalışıyor. Endüstri 4.0, Almanya’nın düşen üretim gücü ve insan kaynağı sorunları sebebiyle ortaya çıkardığı bir kavram. Şirketler bu konuda dikkatli olmalı ve paralarını boşa harcamamalı.” dedi.