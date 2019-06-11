Tp-Link Akıllı Ampul İle Evler Renkleniyor

TP-Link’in ‘çok renkli’ yeni akıllı ampulü KL130 Türkiye’de satışa sunuldu. KL130 model akıllı ampul, ses ile de yönetilebiliyor.

Bir süredir akıllı ev ürünleri ile evleri daha güvenli ve eğlenceli hale getiren TP-Link, yeni akıllı ampul modeli olan KL130 modelini satışa sundu. KL130, çok renkli, kolay kurulup yönetilen, sesli komut özelliği de olan bir akıllı ampul.

Kullanıma göre farklı renk seçeneği

Çok renkli ve karartma seçeneği olan KL130, sınırsız bir kullanım olanağı sunuyor. Farklı renk ve aydınlatma olanakları sayesinde akşam yemeğinden çalışma, okuma, eğlence gibi her farklı durum için renk ve aydınlatma ayarı oluşturmayı sağlıyor. Işığı açıp kapatmak ya da ışık düzeyini her zaman el ile ayarlama gerekmeden Kasa Smart ile farklı sahneler oluşturup, ayarları yapmak mümkün. Örneğin ışığın kısık olduğu ‘film izleme sahnesi’; renk geçişleri olan ‘parti sahnesi’; tüm ışıkların kapatılacağı ya da çok loş bırakılacağı ‘iyi geceler sahnesi’ gibi. Bu sahneleri bir kez belirleyip, daha sonra hangi sahne isteniyorsa bunu seçmek yeterli oluyor. Tüm ışıklar tek bir dokunuşla bu sahneye uygun hale getirilebiliyor. Ayrıca ampulün beyaz ayarını da otomatik olarak yapmak mümkün. Güneş ışığından alacakaranlıktaki doğal ışık düzeyine uyacak şekilde renk sıcaklığı otomatik olarak ayarlanacak şekilde programlanabiliyor.

Son derece kolay kurulan KL130, herhangi bir hub gerektirmiyor, doğrudan evin WiFi ağına bağlanabiliyor. TP-Link’in akıllı ev ürünleri için geliştirdiği Kasa Smart uygulaması sayesinde tüm ayarlar ve ampulün kontrolü de çok basit ve rahat yapılabiliyor. Android ve iOS destekli olan Kasa Smart uygulaması ile akıllı telefondan KL130’ü her yerden yönetmek mümkün. Evden uzaktayken de ışıklar açılıp kapatılabiliyor. Ayrıca programlama yaparak belli saatlerde ışıklar kapatılabiliyor. Örneğin, çocuk odasındaki ışık her gece belli bir saatte loş seviyeye gelecek şekilde programlanabiliyor. Kullanımı çok kolay olan Kasa Smart uygulaması ile tüm bunlar birkaç dokunuşla yapılabiliyor.

Ses ile ışık yönetimi

KL130 çok renkli ampulü ses ile kontrol etmek de mümkün. Kasa Smart uygulaması, Amazon Alexa, Google Asistan ve Microsoft Cortana ile uyumlu. Bu sayede sesli yardımcı ile tüm ışıklar açılıp kapatılabiliyor ya da düzeyi ayarlanabiliyor, rengi değiştirilebiliyor. Elleri ya da parmakları kullanmak gerekmiyor.

Daha akılı ev için farklı akıllı ev cihazlarının birbiri ile uyumu çok önemli bir konu. TP-Link bu konuda IFTTT ve Nest desteği sunuyor. KL130, IFTTT ya da Nest desteği olan akıllı ev ürünleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. TP-Link marka olmayan ama IFTTT ya da Nest desteği bulunan bir cihaz ile akıllı ampulü eşgüdümlü çalıştırmak mümkün olabiliyor. Örneğin, yazın odanın ışığı açıldığında odadaki akıllı vantilatör de otomatik olarak çalışabiliyor. Ya da akıllı anahtar ile kapı açıldığında girişteki ampul otomatik olarak yanabiliyor.

A+ sınıfı bir ürün olan ve kaliteden ödün vermeden daha az enerji tüketen TP-Link’in yeni akıllı ampulü KL130’un tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 44,5 USD olarak açıklanıyor.