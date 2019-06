TP-Link EAP Erişim Noktalarının Satış Rakamı 1 Milyonu Aştı

TP-Link’in otel, hastane, okul, AVM’ler başta olmak üzere kurumlar için özel geliştirdiği EAP serisi erişim noktalarının satış rakamı 1 milyonu aştı. Bulut destekli ücretsiz OMADA Yönetim Yazılımı sayesinde kolay yönetilen EAP erişim noktaları, başarılı performansına oranla uygun fiyata sahip.

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link ® ’in kurumlar için özel geliştirdiği EAP erişim noktalarının (access point) satış rakamı 1 milyonu aştı. Dünya genelinde binlerce kurum tarafından tercih edilen EAP serisi, güçlü teknik özellikleri, ücretsiz yönetim yazılımı, kolay kurulup yönetilmesi ve tüm bunlara oranla uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen çözüm oldu ve satılan ürün adedi

1 milyon sınırını aştı.

Otel, hastane, okul, AVM, fabrika gibi yerler için geliştirilen TP-Link’in EAP serisi erişim noktaları, gün içinde farklı ve çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmeler için ideal ağ çözümü. Kolay kurulup yönetilen, rahatlıkla eklemeler yapılarak gerektiğinde ağın genişlemesine olanak veren EAP serisi, hem güçlü hem güvenli bir WiFi oluşturuyor. Her boyutta kuruma uygun bir EAP modeli bulunuyor. Şu anda Türkiye’de 10 farklı EAP modeli satışta ve hem iç mekan hem dış mekan çözümleri bulunuyor. Marka bağımsız her marka ve model ağ ürünü ile uyumlu olan EAP serisi, bu açıdan da kurumlara avantaj sağlıyor.

Ücretsiz yönetim yazılımı

TP-Link EAP serisinin rakiplerine göre en önemli avantajlarından biri, her EAP serisi ile ücretsiz verilen ve erişim noktalarının yönetimini son derece basit bir hale getiren OMADA Yönetim Yazılımı. Bulut desteği de olan OMADA ile yüzlerce erişim noktası tek bir cihazdan ve dünyanın her yerinden yönetilebiliyor. Hiçbir lisans ücreti gerekmeyen bu yazılım, özellikle KOBİ’lere önemli avantajlar sağlıyor. Tek bir PC ya da kontrol donanımı ile yüzlerce erişim noktasının yönetilmesini sağlayan OMADA ile her bir erişim noktası rahatlıkla takip edilebiliyor ve veri trafiği kontrol edilebiliyor. Bir güncelleme ya da ayar gerektiğinde tek bir cihazdan tüm erişim noktalarında düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca yük dengeleme özelliği sayesinde bir erişim noktasına fazla yük binmesi engelleniyor; veri trafiği erişim noktaları arasında dengeli olarak dağıtılıyor. Şık tasarımları ile duvara ya da tavana kolayca monte edilen EAP serisinin performansları da son derece başarılı. Güçlü, güvenli bir ağ oluşturmayı sağlayan EAP serisini tercih eden kuruluş sayısı sürekli artıyor. İşletmelere sağladığı avantajlarla kısa süre içinde 1 milyon satış adedini aşan EAP serisini, Türkiye’de de tercih eden kurum sayısı sürekli artıyor.