Türk hisselerine erişim Finfree ile herkese açık

Türkiye’nin yeni nesil yatırım platformu Finfree, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kendini güncellemeye devam ediyor. Platform, 5 Ocak itibarıyla Türk hisselerine erişim imkanını tüm yatırımcılara açtı. Başvuru anında kayıt alınıyor ve yatırımcılar artık sıra beklemeden diledikleri anda borsada yatırım yapabiliyor

Borsada Türk hisselerine erişimi hem çok kolay hem de çok uygun hale getiren Finfree, Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarındaki uzun yıllara dayanan köklü birikiminden destek alıyor.

Senih Mete Dal: “Yatırıma niyetli herkesi Finfree’ye bekliyoruz”

Bugün yatırımcıların, yapacakları yatırımların riskini analiz edebilmek için doğru ve tarafsız bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, “Finfree, en az 1 milyon milenyal yatırımcının ülkemize kazandırılması ve yatırımcıların finansal özgürlük yolculukları boyunca daha önce görülmemiş analiz, eğitim gibi pek çok özelliğiyle beraber, emin adımlarla ilerleyebilecekleri bir araç oluşturmak vizyonuyla yola çıktı. Yatırıma niyetli fakat borsa hakkında hiçbir bilgisi olmayan birisi bile, Finfree’de kısa bir süre içinde uygulamalı olarak en temel bilgileri öğrenip, parasını değerlendirebiliyor. Bugüne kadar 20 bin kullanıcımızın finansal okuryazarlık eğitimleri almasını sağladık. Önümüzdeki dönemde ise 300 bin kullanıcımızı daha finansal okuryazar yapmayı hedefliyoruz. Yatırıma niyetli herkesi Finfree’ye bekliyoruz” diye konuştu.