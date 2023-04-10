Turkcell ‘Gönül Bağı Projeleri’yle deprem yaralarını saracak

Turkcell, ekosistemindeki markalarla depremden zarar gören şehirlerde ilk adımı istihdamla atıyor. Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor. Geçen ay afet bölgesi için bin 100 kişilik istihdam seferberliği başlattığını açıklayan Turkcell, Hatay’daki Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde ilk etapta 50 kişiyi işe alacak. Ayrıca Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programları ile destekleyip meslek edindirerek ülkeye nitelikli iş gücü kazandıracak.