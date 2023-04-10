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Turkcell ‘Gönül Bağı Projeleri’yle deprem yaralarını saracak

Türkiye’nin Turkcell’i ülkemizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraları sarmak için ‘Gönül Bağı Projeleri’ ile harekete geçiyor. İstihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda proje seferberliği başlatan Turkcell, “Bura bizim memleket” diyerek bölgeyi iyileştirmek için yola çıkıyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 10 Nisan 2023
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Turkcell, ekosistemindeki markalarla depremden zarar gören şehirlerde ilk adımı istihdamla atıyor. Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor. Geçen ay afet bölgesi için bin 100 kişilik istihdam seferberliği başlattığını açıklayan Turkcell, Hatay’daki Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde ilk etapta 50 kişiyi işe alacak. Ayrıca Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programları ile destekleyip meslek edindirerek ülkeye nitelikli iş gücü kazandıracak.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 10 Nisan 2023
Bir dakikadan az
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