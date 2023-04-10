Yemeksepeti Market, 4. Yılını Yemeksepeti Club Sadakat Programına Katılarak Kutluyor!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan Yemeksepeti Club’a bir yenilik daha ekledi. Dördüncü yılını dolduran Yemeksepeti Market, Yemeksepeti kullanıcılarına özel fırsatlarlarla etkileyici bir kutlama yapıyor. Bu büyük yenilikle birlikte Yemeksepeti Market, kullanıcılarına daha fazla avantaj sunarak 4. yılını coşkuyla kutlamaya hazır!

Yemeksepeti Market Doğum Günü Görevi 50 TL’lik YemekPuan kazandırıyor

Yemeksepeti Club’daki özel avantajları da genişleten bu katılımla birlikte, 10 Nisan’a özel olarak, kullanıcılara “Doğum Günü Görevi” tanımlandı. Sadece bu güne özel 100 TL ve üzeri 1 market siparişi veren kullanıcılar 50 YemekPuan kazanıyor. Ayrıca, yemekten ilk 3 sipariş görevini tamamlayan kullanıcılara, Yemeksepeti Market’ten ilk 3 sipariş görevi açılıyor ve Yemeksepeti Market görevleri de toplamda 90 TL’lik YemekPuan kazandırıyor.

Görevler her ödeme türüyle tamamlanabiliyor

Kullanıcılarına sadakat programı kapsamında biriktirdikleri puanlarla ödül kazandıran Yemeksepeti Club’da her 1 YemekPuan 1 TL değerinde. Bu sistemde, kullanıcılar puanlarını Ödül Dükkanı’nda kuponlara çevirebiliyor veya daha yüksek tutarlı kuponlar almak için biriktirebiliyor.

“Kuponlarım” alanında otomatik olarak yüklenen kuponlar, yemek veya market siparişlerinde online kredi kartı ödemesi ile kullanılabiliyor. Görevlerin tamamlanması için ise herhangi bir ödeme yöntemi kullanılabiliyor ve kapıda ödemeyi tercih eden kullanıcılar da puan kazanabiliyor.