Turkcell’i seçen şirketler verisini uzaktan yönetiyor

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı prensibiyle hareket ederek dünyanın en gelişmiş veri merkezlerini inşa ediyor. Turkcell aralarında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de olduğu 1600’den fazla müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyor. Bu sayede şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor; mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürüyor. Aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor.

Türkiye’nin verisini korumak için gece gündüz çalışan Turkcell, geliştirdiği çözümlerle uzaktan erişim imkanlarını kullanarak her türlü duruma karşı önlemini alıyor. Bu alanda 2 milyar TL yatırım yapan Turkcell, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümler sunuyor. Bu kapsamda sunduğu sanal veri merkezi hizmetiyle Turkcell, kurumsal müşterilerine uçtan uca tüm altyapı servislerini içeren sanal bir kaynak havuzu sağlayarak mekandan bağımsız veri merkezi yönetimi sağlıyor. Bununla birlikte iş sürekliliği ve yedekleme servisleriyle de şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak çalışmalarını evden de sürdürebiliyor.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 1600’e yakın kuruma sunduğu uzaktan yönetilebilen bulut ve veri merkezi hizmetinin yanı sıra Turkcell, olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle uzaktan müdahale imkanı tanıyor. Bu sayede alanında uzman Turkcell mühendisleri olası sorunları uzaktan bağlantı ile tespit ederek saniyeler içerisinde çözüm yolu geliştiriyor.

“7/24 esasına göre kesintisiz hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz”

Uzaktan veri yönetiminin şirketler için büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de bu zor günleri atlatmasının yolu son derece tedbirli olmaktan geçiyor. Bu noktada Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra şirketlerimize ve kamu kurumlarımıza sunduğumuz en kritik hizmetlerimizden biri olan veri merkezi işimizde tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün onlara kesintisiz hizmet sunmamızda önemli rol oynuyor. Tam da bu noktada sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar; ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte yeni nesil veri merkezlerimizle de müşterilerimizin 7/24 esasına göre yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Turkcell’in yeni nesil veri merkezlerinde coğrafi yedeklilik ile iş sürekliliği sağlanıyor

Kurumsal müşterilerine sunduğu yeni nesil veri merkezlerinde dünya standartlarının üzerine çıkan Turkcell, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedeklilik de sağlıyor. Bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine de katkı sunan Turkcell veri merkezleri, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ayrıca Turkcell’in Gebze, İzmir ve Ankara’daki yeni nesil veri merkezleri 9 büyüklüğündeki depremde bile aralıksız çalışabilecek kapasitede olmasının yanı sıra kapıları ve duvarları da 120 dakika boyunca yangına dayanıklı. Turkcell’in veri merkezleri, dijital güvenliğin yanı sıra 7 gün 24 saat fiziki olarak da korunuyor.

Kurumsal şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunan Turkcell, akıllı çağrı merkezi hizmetiyle de her zaman, her yerden yönetimi sağlıyor. Şirketlerin çağrı merkezi çalışanlarının evden çalışabildiği bu uygulama sayesinde şirketler çağrı merkezi hizmetlerini tek noktadan yönetebiliyor. Böylece bir yandan 7/24 destek alabilirken bir yandan da iş sürekliliğini sağlıyor.