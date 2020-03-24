XPG oyuncu ekipmanlarında büyük indirim

XPG’nin klavye, kulaklık ve fareden oluşan oyun donanımlarında kısa süre için %50’yi aşan indirimler oyuncuları bekliyor

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, XPG markası altında oyunculara sunduğu donanımlarda indirime gitti. İndirim kampanyası süresince XPG SUMMONER oyuncu klavyesi 599TL, XPG PRECOG oyuncu kulaklığı 799TL, XPG INFAREX M20 oyuncu faresi ise 149TL fiyatla satılacak.

XPG SUMMONER RGB mekanik klavye

Oyuncu ekipmanı grubundaki ürün çeşitliliğini artıran markanın bu alanda öne çıkan ürünlerinden biri, XPG SUMMONER mekanik oyuncu klavyesi. Dünyanın alanındaki en iyi mekanik tuş anahtarı üreticilerinden biri olarak kabul edilen Cherry tarafından üretilen mavi anahtarları kullanan klavye, güçlü bir dokunsal ve işitsel geri bildirim sunuyor.

Fırçalanmış alüminyum gövdesiyle oldukça sağlam ve şık duran SUMMONER, makro ve medya kontrol tuşları, yüzde 100 anti-ghosting özelliği ve mıknatısla tutturulan bilek desteği ile oyucuların ihtiyaç duyabileceği her şeyi bir araya getiriyor. RGB aydınlatmaya da sahip olan klavyenin ışıklandırmasını bir tuşa basarak değiştirmek mümkün. Devam eden indirim kampanyası ile XPG SUMMONER RGB oyuncu klavyesini 599TL’den satın almak mümkün.

XPG INFAREX M20 oyuncu faresi

XPG’nin düzenlediği kampanya boyunca indirimli fiyattan oyuncularla buluşacak bir diğer ürünse INFAREX M20 oyuncu faresi olacak. 20 milyon tıklama ömrüne sahip OMRON anahtarları olan XPG INFAREX M20, 5000 DPI çözünürlükteki optik sensörüyle oyunculara son derece hassas bir kontrol sunuyor. Ürün kullanıcılara farklı oyunlar ve senaryolar için DPI değiştirme imkânı da sunuyor.

INFAREX M20’nin ergonomik tasarımı oyunculara sağlam ve rahat bir tutuş sağlıyor ve fare hareketlerini kolayca ve hızla yapma olanağı veriyor. RGB aydınlatmaya da sahip olan INFAREX M20 oyuncu faresi kampanya süresince 149TL fiyatla satılacak.

XPG PRECOG çift sürücülü oyuncu kulaklığı

XPG’nin 2019 içerisinde tanıttığı PRECOG oyuncu kulaklığı sahip olduğu ikili elektrostatik ve dinamik sürücüleriyle dikkat çekmişti. Oyunculara sunduğu yüksek ses kalitesini aldığı Hi-Res sertifikası ile kanıtlayan XPG PRECOG, 7.1 Sanal Surround ve Çevresel Gürültü Önleme (ENC) gibi özellikleriyle mükemmel bir oyuncu kulaklığı olmak için gereken her şeye sahip.

Bir adet dinamik bir adet de elektrostatik olmak üzere çift sürücüye sahip olan kulaklık bu sayede yüksek ve alçak frekanslı sesleri ayrı ayrı işleyerek kullanıcılara herhangi bir bozulma olmayan net sesler verebiliyor. Kulaklığın Sanal 7.1 Surround desteği ise özellikle rekabetçi FPS oyunlarında oyunculara etrafı dinleyerek rakiplerinin yerlerini tespit etme imkânı veriyor.

PRECOG’un çevresel gürültü önleme özelliği bulunan mikrofonu ise etraftaki diğer sesleri önleyerek yalnızca konuşan kişinin sesinin karşı tarafa net biçimde iletilmesini sağlıyor. XPG PRECOG çift sürücülü oyuncu kulaklığı devam eden kampanya çerçevesinde 799TL fiyatla oyunculara sunuluyor. Kampanya kapsamındaki ürünleri Adeks, QP, İtopya, İncehesap ve Sinerji gibi çevrimiçi elektronik mağazalardan edinmek mümkün.