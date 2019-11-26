Turkcell’in E-Şirket Platformu İle İşletmeler 2020’ye Şimdiden Hazır

Dijital operatör Turkcell, yenilikçi iş uygulaması e-Şirket platformu ile bir yandan işletmelerin dijitalleşme sürecine katkı sunarken bir yandan da vergi ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getirmelerine imkan tanıyor. Kısa bir süre önce yürürlüğe giren yeni Vergi Usul Kanunu ile e-dönüşüm kapsamı genişletilerek 2020 yılı itibarıyla e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer mevcut e-belge uygulamalarına geçiş yapma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Turkcell, e-dönüşüm platformu e-Şirket ile kurumların ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözüm sunuyor.

Kurumların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Turkcell; yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yasal zorunluluk haline gelecek e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-smm kullanımına ilişkin ihtiyaçlara e-Şirket çatısı altında çözüm sunuyor. Şirketleri yeni yıla şimdiden hazırlayan yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, işletmelerin finansal dönüşümüne de katkı sunarken, zamandan ve maliyetlerden tasarruf ettiriyor. Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ürünleri ile Office 365 ve Akıllı Faks entegrasyonundan oluşan Turkcell’in e-Şirket platformuna, Hızlı Giriş uygulaması sayesinde cep telefonu numarası ile şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Turkcell olarak şirketlerin her zaman yanındayız. Bu amaçla kurumlara uçtan uca terzi işi çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile onların dijitalleşerek rekabette bir adım öne geçmelerine katkı sağlıyoruz. Bunun bir parçası olarak

şimdi de KOBİ’lerimizin vergi uyum süreçlerini dijital ortama taşımaları ve kolayca takip edebilmeleri için e-Şirket platformumuz ile çözüm sunuyoruz. Bu sayede KOBİ’ler sadece süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayacak; aynı zamanda 2020 yılı Ocak ayında zorunlu olarak hayata geçecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne de uyum sağlayacak. Bundan sonra da sunacağımız yenilikçi çözümlerle ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda olan KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

e-Şirket’in tüm verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanıyor

Kurumların tüm verilerini Turkcell veri merkezlerinde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. Bulut ortamında herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan çalışmaya başlayan e-Şirket platformunda tüm altyapı ve sistem yönetimi Turkcell tarafından yürütülüyor. Bu sayede e-Şirket kullanıcıları bu süreçlerle vakit kaybetmeden tüm zamanını işlerine ayırabiliyor.

Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. 1 ay boyunca ücretsiz deneyimlenebilen platform, turkcellesirket.com adresinden kolaylıkla satın alınabilirken 0850 277 77 71 e-Şirket özel destek hattından da bilgi alınabiliyor. Bu döneme özel olarak müşterilere yüzde 30 ek kapasite sunularak platformun daha avantajlı kullanılması sağlanıyor.

Turkcell e-Şirket hangi hizmetleri sunuyor?

​Muhasebe ürünü ile hesap planı yönetimi, cari hesap yönetimi, alış-satış yönetimi, finans yönetimi, stok yönetimi, muhasebe yönetimi ve sabit kıymet yönetimi yapılabilir; mizanı, bilançoyu ve gelir tablosunu da içeren mali raporlar ve ayrıca ticari raporlar alınabilir.

Fiş hareketleri, Muhasebe Yönetimi modülü ile yönetilebilirken; kasa, banka, çek, senet işlemleri Finans Yönetimi modülü ile yönetilebilir.

Otomatik e-Dönüşüm Entegrasyonu kapsamında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri Alış-Satış Yönetimi modülü; e-Defter ürünü Muhasebe Yönetimi modülü ile yönetilebilir.