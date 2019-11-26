Beş USB Çıkışlı Akıllı Şarj Cihazı

TP-Link, küçük boyutuyla rahat taşınan, beş adet çıkışı bulunan yeni USB akıllı şarj cihazını satışa sundu. UP540 model ürün, beş farklı cihazı aynı anda USB’den şarj etmeyi sağlıyor.

Ağ ve akıllı ev ürünlerinin yanı sıra farklı teknolojik aksesuarlar da üreten TP-Link, yeni USB şarj cihazını satışa sundu. UP540 model adlı ürün, aynı anda beş adet cihazı şarj edebiliyor.

Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal bir ürün olan UP540, küçük, yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip. Yuvarlak tasarımı sayesinde USB bağlantı noktaları arasında fazla yer bulunuyor ve cihazlar kolayca takılabiliyor; aynı zamanda masa üzerinde de az yer kaplıyor. Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Aynı zamanda örneğin beş farklı cihazı şarj etmek için beş priz gerekmiyor; tek bir priz ile beş cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.

Akıllı şarj teknolojisi ile güvenli ve hızlı şarj

UP540’da beş adet USB çıkışı yer alıyor. Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip olan ürün, bağlı cihazın şarj gücünü algılayıp bu güçte akım veriyor. Bu sayede tablet bilgisayar gibi büyük pilli cihazlar için tam şarj gücü sağlanıyor; giyilebilir akıllı cihazlar için ise minimum şarj gücü ile besleme yapılıyor.

5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Böylece şarj süresinden yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Örneğin iPhone 6s Plus akıllı telefonun tam şarj olması orijinal Apple şarj cihazı ile 4.2 saat sürerken, UP540 ile bu süre 2.4 saate iniyor.

Evrensel uyumluluğa sahip olan UP540, iOS, Android, Windows ve diğer pek çok USB şarjlı cihaz ile uyumlu. Büyük pilli tablet bilgisayar gibi cihazlardan küçük pil kullanan giyilebilir akıllı ürünlere kadar USB’den şarj edilen tüm cihazlar UP540’a bağlanıp şarj edilebiliyor. Yüksek güvenlik özelliklerine sahip olan ürün, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, aşırı yükleme, elektro statik deşarj ve aşırı gerilimden cihazları koruyor.

UP540, KDV dahil 27,30 USD fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.