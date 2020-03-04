Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne geri sayım

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği üçüncü Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’ne sayılı günler kaldı. “Yapay Zeka İşinize Değer Katar” ana temasıyla 12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvede, Türkiye’nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanlar, akademisyenler ve girişimciler yerini alacak. Biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirten Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi yetkilileri, konuyu yakından takip eden 1500’ün üzerinde katılımcıyı zirvede ağırlayacaklarının altını çiziyor.

12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek üçüncü Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde yapay zekanın etkili olduğu tüm alanlarda sağlayacağı katma değer her yönüyle ele alınacak. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) düzenlediği, Türkiye’nin en büyük yapay zeka buluşması olan etkinliğe dünyanın farklı noktalarından alanında uzman pek çok isim konuşmacı olarak katılacak.

Yapay Zeka Zirvesi’ne ilgi katlanarak arttı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nin bu yılki sponsorları arasında Vodafone, SabancıDx, SAS, Etiya, HPE ve Digitopia yer alırken Bahçeşehir Koleji ise ana sponsor olarak Zirve’ye destek oluyor. Biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirten Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi yetkilileri, konuyu yakından takip eden 1500’ün üzerinde katılımcıyı zirvede ağırlayacaklarının altını çiziyor.

Zirve’de üç salonda eş zamanlı olarak düzenlenecek sunum ve panellerde yapay zeka hakkındaki son gelişmeler paylaşılacak. Konunun uzmanları, kurumların temsilcileri ve Startuplar’la tanışma şansı yakalayacak olan katılımcılar, Zirve’de aralarında Türkiye’nin önemli firmalarının üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 100’e yakın konuşmacının sunumunu dinleme fırsatı bulacak.

Kısa bir süre önce zirve kapsamında yaptığı açıklamada, yapay zekanın medeniyetimizin işletim sistemi haline geleceğine ilişkin sözleriyle konunun önemine değinen Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu, yapay zekanın sağlıktan eğitime, e-ticaretten üretime, güvenlikten adalete, bankacılıktan otomotive kadar iş ve özel hayatın her alanına derinden nüfuz edeceğine dikkat çekiyor.