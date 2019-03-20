Türkiye’nin Bilişim Üssü Faaliyete Geçti!

Bilişim ve telekomünikasyon alanlarında geliştirdiği teknolojiler sayesinde Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, faaliyetlerine başladı.

“Bulut çözümler”, “5G”, “büyük veri”, “nesnelerin interneti”, “sanayide dijital dönüşüm” gibi araştırmaların yapıldığı ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, kapılarını girişimci olmak isteyen onbinlerce öğrenci ve mezuna açtı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, “Yıllar içinde Silikon Vadisi’nde gözlemlediğimiz modeli, bir anlamda Ankara’ya taşımış olduk.” dedi. Kök, ODTÜ Teknokent bünyesinin yaklaşık 1,3 milyar dolar olan ihracatını, Bilişim İnovasyon Merkezi ile yüzde 15 daha artırmayı planladıklarını da söyledi.

Merkezde toplam 2. 500 metrekarede “CoZone” adında ortak çalışma alanı kurulduğunu belirten Kök “Bu alanın ana hedefi, inovasyonun artması, hem bölgesel hem de tüm ülke genelinde ekonominin büyümesine katkı sağlamak. Bu bölgede üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özellikle inovasyon konusunda kendi aralarında ve farklı bilişim firmalarıyla çalışarak, belirli alanlarda hem kendi girişimciliklerini geliştirme hem de şirketlerden destek alma imkanına sahip olacak.” değerlendirmesini yaptı.