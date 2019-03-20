Samsung Dijital Görüntüleme Sistemleri Sektöründe On Yıldır Zirvede

IHS Markit’in yayınladığı rapor, dijital görüntüleme sistemleri sektörüne 10 yıldır yeniliklerle yön veren Samsung’un liderliğini tescilledi.

Samsung Electronics, profesyonel görüntüleme sistemleri sektöründe adet satış bazında on yıl üst üste dünyanın 1 numarası olmayı başardı. Dijital görüntüleme sistemleri pazarına ait verileri toplayan IHS adlı kuruluşun yayınladığı raporda Samsung, 2009’dan bu yana sektörün en çok satan markası konumunda.

“Samsung’un yenilikçi çözümleri sürekli imkânsızın sınırlarını zorluyor” diyen Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı S.G.Kim, sözlerini şöyle sürdürdü: “IHS tarafından yayınlanan veriler, iş ortaklarımıza daha gerçekçi ve etkileyici izleme deneyimleri oluşturmaları için ihtiyaç duydukları araçları sunmakta gösterdiğimiz kararlılığı vurguluyor. Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurup profesyonel dijital ekranların geleceğinde bizleri nelerin beklediğini göstererek sektörü ileri taşımaya devam edeceğiz.”

“Profesyonel Ekranlar Pazarı Takibi” başlıklı IHS Technology raporuna göre Samsung, 2018’de satış rakamlarına göre dijital görüntüleme sistemleri sektöründe %25,8 pazar payı elde etti.*

Dinamik ve çok yönlü ekranların yer aldığı Samsung SMART Signage ürün portföyüne son dönemde farklı kategorilerden ödüllü birçok ürün eklendi. Her ürün; perakende, hızlı servis restoranlar, havalimanları, açık alan dijital reklamlar, kurumsal, eğitim, eğlence, konaklama ve toplu taşıma gibi çeşitli sektörler ve kullanım alanları için özel çözümler sunuyor. Bu ekran teknolojileri standart tabelalara göre çok daha güçlü bir görsel alternatif sağlıyor.

Samsung’a ödül

QLED 8K Görüntüleme Sistemleri – Yapay zekâ destekli görüntü kalitesi yükseltme teknolojisiyle pazardaki en yüksek çözünürlüğü sunan QLED 8K görüntüleme sistemleri, kurumsal ekranlardaki görüntüleri daha canlı ve etkileyici içeriklere dönüştürerek potansiyel müşterilerin ilgisini üzerine çekiyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli görüntü kalitesi yükseltme teknolojisi sayesinde mağaza sahipleri ve reklamcılar düşük maliyetli ve çözünürlüklü içerikler üretip bunları 8K kalitesinde yayınlayabiliyor. QLED 8K görüntüleme sistemi AV News Yılın Dijital Görüntüleme Sistemi İnovasyonu ödülünü ve Integrated Systems Europe 2019 (ISE 2019) etkinliğinde Installation adlı sektörel yayın tarafından verilen en iyi ürün ödülünü kazandı.

Yarı Açık Alan İçin OMN/OMN-D Serisi – Mağaza vitrinleri için tasarlanan bu seri doğrudan güneş ışığı altındayken bile görüntü verebiliyor. Düzenli ve kabloları gizleyen ve kullanımı kolay yazılımıyla bu dayanıklı ve enerji verimliliği yüksek ekran, perakende mağazalar için harika bir seçenek sunuyor. Çift taraflı OMN-D serisi, tek bir ekranla hem dışarı hem de mağaza içine görüntü verebilmeyi sağlıyor. OMN/OMN-D Serisi, tüm hava koşullarında kullanılabilen ekranlar kategorisinde 2019 Top New Technology (TNT) Ödülü kazandı.

Açık Alan İçin OHN/OHN-D Serisi – IK10 standardındaki Magic Protection Glass ile üretilen OHN Serisi olağanüstü görünürlük sunmasının yanı sıra IP56 standardındaki su ve toz geçirmezlik özelliğiyle de üstün dayanıklılık sağlıyor. Çift taraflı OHN-D modeli otobüs veya sokak ilanlarında potansiyel müşterilerin ilgisini çekecek ideal bir çözüm.

QMR/QBR Serisi – 2019 model bu yeni UHD 4K ekranlar; daha küçük çerçeveler ve simetrik tasarım gibi dikkat çekici yeniliklere sahip. Alışveriş merkezleri, perakende mağazaları ve havalimanları için tasarlanan bu seride akıllı UHD görüntü kalitesi yükseltme ve görünürlük için yansıma önleyici panel gibi özellikler bulunuyor.

Samsung Flip -55 inç boyutunda bir etkileşimli dijital flipchart olan Samsung Flip, ayarlanabilir tasarımı, doğal yazı deneyimi ve tekerlekli ayaklarıyla iş yerinde birlikte daha üretken ve verimli çalışmayı sağlıyor. Yaratıcı ve etkin ofis toplantıları yapmayı sağlayan Samsung Flip, AV News Yılın Sunum İnovasyonu Ödülü ile Birleşik İletişim ve Ortak Çalışma kategorisinde 2019 Top New Technology (TNT) ödülünü kazandı.