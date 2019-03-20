Oyunda Gerçek Ses Kalitesi: Sennheiser PC 373D

70 yıllık ses tecrübesini günümüz trendleri ve teknolojisiyle birleştiren Sennheiser Gaming serisinin kulaklığı Sennheiser PC 373D ile oyun tutkunlarına olağanüstü bir ses deneyimini yaşatıyor. Sennheiser’ın uzmanlığını yansıtan akustik teknolojisi sayesinde PC 373D, oyundaki sesleri adeta gerçek hayata taşıyor.

Premium ses kalitesi sunuyor

Oyun dünyasında oyun içi seslerin kaydedildiği ekipmanları üreten tek marka olan Sennheiser, bu tecrübesini oyun tutkunları için yepyeni, premium kulaklığı PC 373D’ye taşıyor. PC 373D, Sennheiser’ın uzmanlığını yansıttığı akustik teknolojisi sayesinde, oyuncuların ihtiyacı olan daha doğal ve gerçekçi sesi sağlıyor.

4 ayrı ses modu bulunuyor

PC 363D kulaklığın geliştirilmiş versiyonu olan Sennheiser PC 373D, Dolby 7.1 desteğiyle çevresel sesleri daha iyi duyabilmeye imkan tanıyan yeni bir aparata (dongle) sahip. Böylece daha gerçek seslerle oyun oynama imkanı sunan PC 373D, kullanıcılara 4 ayrı ses moduyla kişiselleşmiş bir deneyim de yaşatıyor.

PC 373D’in gaming modu oyuna optimize iken eSports modu eSports oyunlarına, kapalı modu ise doğal ses performasına odaklanıyor. Ayrıca kulaklığın müzik modu da bulunuyor.

Gürültü engellemede başarılı

PC 373D, yüksek kalitede gürültü önleyici mikrofonu sayesinde çoklu oyunculu oyunlarda iletişim kalitesini mükemmel seviyeye getiriyor. Mikrofon belirli bir seviyeye kaldırıldığında kolayca “mute” moduna geçebiliyor. Şık ve etkileyici bir tasarıma sahip Sennheiser PC 373D, XXL açık kulak kapsülleri ve yastıklı kafa bandıyla saatler süren oyun seanslarında bile rahatlıkla kullanılabilecek konforu sağlıyor.