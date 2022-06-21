Samsung Galaxy S22 serisi kameraları karanlık ortamlarda rüşdünü ispatladı

Samsung Galaxy S22 serisi cihazlar, tam da bu durumu yaşayanlar için tasarlandı. Galaxy S22 serisinin S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve Nightography gibi devrim niteliğindeki özellikleri sayesinde akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alabiliyor, ayrıntıları aktarabiliyor ve karanlık ortamlarda dahi içeriği daha çarpıcı hale getirecek biçimde yakalayabiliyor.

Galaxy S22 serisinin gece fotoğrafçılığındaki uzmanlığı nerede yatıyor?

Peki, Samsung Galaxy S22 serisinin daha geniş sensör ve ‘Uyarlanabilir Piksel’ teknolojisi, gece fotoğrafçılığında kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22’nin donanım ve yazılım teknolojileri, mükemmel bir uyum içinde çalışarak akıllı telefonun daha fazla ışık almasını sağlıyor. En küçük ayrıntıları ve renkleri en doğal haliyle yakalayarak düşük ışıkta dahi adeta bir fotoğraf makinesine dönüşüyor. Bu sayede, gece ne kadar karanlık olursa olsun çekilen her kare kendiliğinden aydınlanıyor.

Kusursuz bir fotoğraf için aydınlatılmış bir ortam gerekmiyor

Galaxy S22+ ve S22, olağanüstü görseller yakalamaya yardımcı olmak için güçlü 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto lensler ve 12 MP ultra geniş lenslerle donatıldı. Yıldızların altında olduğunuz bir gece, sahilde oturduğunuzda ya da gece yolculuğu yaparken şehrin siluetine hayran kaldığınızda iyi fotoğraflar çekmek için artık aydınlatılmış bir ortam gerekmiyor. Yapay Zekâ (AI), ‘VDIS’ teknolojisi ve ‘Otomatik Çerçeve’ özelliğinin yarattığı harikalar sayesinde Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22, kamera odağını, ışığı ve renkleri otomatik olarak ayarlayabiliyor. Hareket halindeyken veya ışık kaynağı yokken dahi keskin bir içerik yakalamaya imkan sağlıyor. Galaxy S22 Serisi, çektiğiniz fotoğraf ve videolara, portre modu, nesneyi arka plandan ayırarak öne çıkaran Yapay Zeka destekli ‘Stereo Derinlik Haritası’ gibi özellikler sayesinde yeni bir boyut getiriyor.





S22 Serisinin ‘Nightography’ özelliğinden en iyi şekilde faydalanmanın ipuçları:

Mükemmel gece fotoğrafları çekmek için ışık hızında 4nm işlemci gücüne sahip Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ya da S22, en ileri teknolojileri kullanıcılarla buluşturuyor. Sezgisel, yaratıcı ve olağanüstü teknolojilere sahip Galaxy S22 serisi, gece fotoğrafçılığında herkesi bir profesyonele dönüştürmek için bazı ipuçları da sunuyor;

Telefonunuzu sabit tutun ya da tripod kullanın: Çekimlerinizi yaparken, bir tripod kullanın ya da akıllı telefonunuzu sabit tutmaya çalışın. Bu sayede çekim esnasında teknik uzmanlığını kullanması için kameranıza doğru ortamı sağlamış olacaksınız.

Gecenin karanlığını avantaja çevirin: Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ ve S22’nin karanlık ortamlar için sunduğu sezgisel teknolojiler gece fotoğrafçılığı için en iyi açıları size sunacak.

Elinizdeki malzemeleri en iyi şekilde kullanın: S22 Ultra, S22+ ve S22’nin ileri düzey kamera özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak için, tüm özellikleri ve işlevleri tanıyın. Bırakın telefonunuz gecenin güzelliğini görüntülemek için dışarı çıktığınızda size rehberlik etsin ve galeriniz en güzel görsellerle dolsun.

Fotoğraflar: Taylan Çıdam