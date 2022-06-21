Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında kazananlar belli oldu

Microsoft Türkiye’nin Habitat Derneği ile iş birliği içinde bu yıl 6. Kez düzenlediği “Teknolojinin Kadın Liderleri” Yarışması’nın ödül töreni 20 Haziran Pazartesi günü Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirildi. Teknoloji tabanlı projeler geliştiren kız öğrencilerin ve teknoloji ekosistemindeki başarılı faaliyetleriyle fark yaratan kadın liderleri ödüllendirdiği “Teknolojinin Kadın Liderleri” yarışmasına bu sene de ilgi büyüktü.

Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği yöneticilerinden oluşan jüri, yüzlerce başvuru projesini titizlikle değerlendirdikten sonra finale kalan 7 teknoloji liderini belirledi. Belgüzar Aksoy Gürer işitme engellilerde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen ve işitme engellilere zaman – mekan ayrımı olmaksızın online erişim imkanı sunan “KİTABA BAK” aplikasyonuyla “Engelleri Aşan Kadın” kategorisinde; Belfu Berkol balkabağı atıklarını kullanarak nasıl sürdürülebilir, vegan, çevreci ve toksik madde içermeyen yeni bir ilaç kapsülü modeli geliştirilebileceğini anlattığı projesiyle “Lise Seviyesinde Genç Teknoloji Yıldızı” kategorisinde; kendisi gibi idealleri ışığında ilerlemek isteyen başarılı gençlerden oluşan bir grupla birlikte ConFarm adlı start-up’ı kurarak topraksız tarım bilim kitleri geliştiren Şeyma Alan “Üniversite Seviyesinde Genç Teknoloji Yıldızı” kategorisinde; Zeynep Balca Yılmaz çevre ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan başarılı çalışmalarıyla “Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi (start-up)” kategorisinde; Tuğçe Çapık görev aldığı okulda çeşitli ulusal ve uluslararası eTwinning projeleri yürüterek öğrencilerin çağın gereksinimlerini yakalamalarına katkı sağlayan, teknoloji okuryazarlıklarını artırmalarına ve ufuklarını genişletmelerine aracı olan çalışmalarıyla “Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi” kategorisinde; Sertaç Yerlikaya “Türkiye Açık Kaynak Platformu” ile Türkiye’de ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmek, nitelikli yazılım geliştirici ve açık kaynak yazılım destek hizmetleri sunan şirket ve girişimci sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalarla “Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider” kategorisinde ve Fulya Akkaya ise doğuştan görme engelli bir birey olarak eğitim ve çalışma hayatında elde ettiği başarılarla “Jüri Özel Ödülü” kategorisinde ödüle layık görülen isimler oldu.

Ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında kadınların teknoloji sektöründeki varlıklarını güçlendirmelerine çok önem verdiklerine dikkat çeken Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Microsoft Teknoloji Merkezi Direktörü Elif Acar Özgüner, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasıyla başarılı kadınların hikayelerini duyurarak teknoloji alanında kariyer yapan ve yapmak isteyen tüm kadınlara ilham vermeyi hedefliyoruz. Microsoft Türkiye olarak kadınlara yönelik birçok projemiz eş zamanlı olarak devam ediyor. Girls in AI gibi eğitim programlarımızla henüz lise seviyesinden başlayarak kız öğrencilerin teknoloji alanındaki başarılı projelerini destekliyoruz; onları teknoloji sektöründe kariyer inşa etmeleri yönünde cesaretlendiriyoruz. Bu tür hackathon’lar, eğitim programları ve yarışmalar aracılığıyla kadınların varlık gösterdikleri platformların sayısını artırmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Topluma fayda sağlamaya odaklanmış, eğitimli, donanımlı kadın teknoloji liderleri olarak her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Teknoloji sahasında yeni alanlar açtığınız gibi, diğer kız öğrencilere ve kadınlara da ilham veriyorsunuz, örnek oluyorsunuz… Müthiş yaratıcı, vizyoner ve girişimci bir nesil yetişiyor. Yaşı, eğitimi, mesleği ne olursa olsun; teknolojiyle yaratan, üreten ve fikirlerini & projelerini paylaşarak etki alanını büyütmek isteyen tüm kadınlara Microsoft’un kapısı daima açık. Global know-how’ımızla, bilgi birikimimiz ve deneyimimizle size ihtiyaç duyduğunuz desteği vermeye hazırız.”