Anasayfa/HABER/ Vodafone’dan kurumlar için bulut tabanlı yazılım platformu: Red Bulut

Vodafone’dan kurumlar için bulut tabanlı yazılım platformu: Red Bulut Vodafone Business, büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmete imza attı. Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunda KOBİ’ler, bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebilecek. Vodafone Business, Red Bulut Platformu ile 10 bin işletmeye ulaşarak 20 milyon TL’den fazla bir ekonomik fayda sağlamayı hedefliyor.