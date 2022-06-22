Vodafone’dan kurumlar için bulut tabanlı yazılım platformu: Red Bulut

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olmayı sürdürüyor. Teknolojik çözümleri ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında yer alan Vodafone Business, KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan bulut tabanlı yazılımların tek bir noktada yer aldığı Red Bulut Pazaryeri Platformu’nu tanıttı.
Başta Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin ulaşılabilir finansman modelinde işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmaları hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedefleyen Vodafone Business, Red Bulut Platformu’nda ‘İş ve Süreç Yönetimi’, ‘Güvenlik ve Yedekleme’ ve ‘E-ticaret ve Satış Sonrası Destek’ gibi KOBİ’lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor.
- İş ve Süreç Yönetimi’nde Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Ön Muhasebe ve Office 365 ürünleri bulunuyor. İşletmeler Red Bulut’ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor, proje yönetimi, saha ekip takibi, kaynak planlama muhasebe ve e-fatura altyapısı için en etkili araçları bulabiliyor.
- Güvenlik ve Yedekleme’deki Antivirus, Veri Kurtarma ve Yedekleme ve Vodafone Drive Güvenli depolama çözümleri ile işletmeler, yüksek güvenlik, düzenli yedekleme ve hızlı veri kurtarmayı kurumundaki tüm cihaz ve sunucularda etkinleştirirken dokümanlarına istediği cihazdan erişebiliyor.
- E-ticaret ve Satış Sonrası Destek’te, WebSitesi Barındırma Çağrı merkezi kurabilecekleri Bulut Santral ve E-ticaret, çözümleri ile işletmeler ürünlerini internet üzerinden kitlelere ulaştırıyor, satışlarını artırıyor, satış sonrası süreçlerde müşterilerine en yüksek seviyede hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor.