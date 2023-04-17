Türkiye’nin ilk özel yer gözlem uydusu uzaya fırlatıldı

Temmuz 2021’de Ankara Bilkent Cyberpark’ta kurulan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen özel uzay teknolojileri firması olan Plan-S’in üçüncü uydusu yörüngesine yerleşti. SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 7 görevinde fırlatılan yer gözlem uydusu Connecta T2.1’in tüm tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test süreçleri Plan-S çatısı altında tamamlandı.

Connecta T2.1 uydusunun hedefi yer gözlemleri olacak

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının uydular üzerinden haberleşmesi için tasarlanan önceki uydularından edindiği deneyim ve bilgi birikimini geliştiren Plan-S, yol haritasında yer alan üçüncü uydusu Connecta T2.1’e entegre edilen yüksek çözünürlüklü, çok bantlı yer gözlem kamerası ile yeryüzü gözlem görevlerini test edecek.

Daha önce uzaya gönderilen Connecta T1.1 ve T1.2 uydularına kıyasla iki kat daha büyük olan Connecta T2.1 ile görüntüleme, uzaktan algılama ve uç hesaplama testleri de gerçekleştirilecek.



Takım uydu yolunda çalışmalar devam ediyor

Connecta T2.1 uydusunun fırlatılmasıyla ilgili konuşan Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “İlk uydumuz olan Connecta T1.1, bugüne kadar Dünya etrafında yaklaşık 200 milyon kilometre mesafe kaydetti. Uydu haberleşmesi konusunda ciddi anlamda deneyim ve bilgi birikimi edinmemizi sağlayan bu uydumuz, üzerindeki minyatür kameralar sayesinde kontrol merkezimize uzaydan fotoğraflar göndermeyi de başardı. İkinci uydumuz Connecta T1.2 ile de Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının haberleşme testlerini yapmaya devam ediyoruz. Hem uydudan yere hem de yerden uyduyu yüksek hızlı veri transferi testlerimizi başarıyla tamamladık. Hatta Connecta T1.2 bize uzaydan çekilmiş “selfie” videosunu bile yolladı. Bunlar çok kısa sürede kazanılmış önemli kabiliyetler. Üçüncü uydumuz olan Connecta T2.1 ile de yer gözlem konusundaki çalışmalarımız için ilk büyük adımını atmış olduk” dedi.

2025 yılına kadar tüm planlamalar tamam

Yakın gelecek hedeflerinden bahseden Plan-S CEO’su Tugay Güzel ise “İlk uydumuzu 8 ayda, ikinci uydumuzu ise 5 ayda tamamlayıp başarıyla devreye aldık. Üçüncü uydumuz da yörüngesindeki yerini aldı. Şimdi devreye alma çalışmalarına başlayacağız. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde Connecta T3.1 ve Connecta T3.2 adındaki iki uydumuzu eş zamanlı olarak göndereceğiz ve Plan-S olarak geliştirdiğimiz “uydular arası haberleşme” kabiliyetlerimizi bu uydular ile test edeceğiz. 2024 yılı içerisinde ise IoT haberleşme hizmetleri vereceğimiz uydu takımının ilk uydularını yörüngesine göndermiş ve devreye almış olacağız. 2025 yılı ve sonrasında çok sayıda uydu göndererek takım uydumuzun küresel kapsamasını ve hizmet kalitemizi artıracağız” dedi.

Tüm Dünya’dan aynı mesaj deşifre edildi: İstikbal Göklerdedir!

Roketten ayrıldıktan sonra sinyal yaymaya başlayan Connecta T2.1 uydusu, Plan-S’in diğer uydularında olduğu gibi tüm Dünya’ya İSTİKBAL GÖKLERDEDİR! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” mesajını iletti.