Procat, “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”na katıldı!

1.000’in üzerinde istihdam kapasitesiyle, 3 yıl üst üste “Great Place to Work” sertifikası almaya hak kazanan Procat, “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”na katılarak kurum içi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı” projesine dahil olan Procat, projenin hedefi dahilinde yönetimsel kapasitesini kullanarak çalışanları için, ev içi şiddeti önlemek amacıyla destek mekanizmaları oluşturacak.

İş dünyasında kadın haklarıyla ilgili farkındalık yaratmayı ve bu alanda mücadele eden şirketlerin birbiriyle etkileşim içinde olup deneyim paylaşmasını sağlayan proje, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından katılımcı firmalara rehber eğitimler sunuyor. Eğitim programının tamamlanmasının ardından Procat, aile içi şiddetle mücadele kapsamında resmi şirket politikası ve destek mekanizması geliştirerek, uygulamaya alacak.

Procat İnsan Kaynakları Direktörü Feyza Güneş, “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”, eşitlikçi, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri kültürü yaratmak adına bizim için çok değerli bir adım. Procat olarak benimsediğimiz ve sürekli geliştirmek için çalıştığımız değerler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği önemli bir yere sahip. Bu alanda birçok çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ancak konuyu uzmanlarından öğrenerek doğru adımlar atmak ve bu alanda deneyim kazanmış şirketleri dinleyerek daha doğru projeler geliştirmek istedik. İş ortamımızı fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalan çalışma arkadaşlarımızın sorunlarını paylaşabilecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri ve onlara çözüm sunabileceğimiz bir yer olarak konumlamak istiyoruz.” dedi.