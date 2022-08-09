TurkNet’ten “Onaylamıyorum” temalı film

İnternet kullanıcılarına dünya standartlarındaki Gigabit hızlarda, kaliteli ve özgür bir internet deneyimi sağlamak için aralıksız yatırım yaptıklarını belirten TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “Bu kampanyayla sabit internette tüketiciyi bloke eden, üretimi ve eğitimi yavaşlatan sektörel problemlerin altını çiziyoruz. Yeni reklam kampanyamızın, kullanıcı deneyimi ve ihtiyaçları için gerçek bir ses olacağına inanıyoruz. Tüm internet kullanıcılarına #ÖzgürlüğeGeçişYapın çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Yeni nesil internet servis sağlayıcısı TurkNet, dünya standartlarında Gigabit hızlardaki interneti, başta teknopark ve üniversiteler olmak üzere Türkiye’deki her hane için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kendi fiber altyapısında geliştirdiği GigaFiber yatırımlarına aralıksız devam eden TurkNet, şu anda 11 büyükşehirde fiber altyapı sunuyor. Şirket, yıl sonunda 1 milyon, 2024 yılında ise Türkiye genelinde 4 milyon haneye ulaşmayı hedefliyor.

“Ülkemizi dünya standartlarında, hızlı ve özgür internet ile buluşturmak istiyoruz.”

İnternet kullanıcılarına dünya standartlarında Gigabit hızlarda, özgür bir internet deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “TurkNet olarak, kotasız, taahhütsüz ve hızlı internet sunuyoruz. Amacımız, tüm internet kullanıcılarına dünya standartlarında, 1.000 Mbps’ye kadar eşit indirme ve yükleme hızında, kaliteli bir internet deneyimi sunabilmek, sektörde ‘ezber bozan’ marka olarak üniversite ve teknoparklardan başlayarak GigaFiber altyapımızı her gün genişletiyoruz” dedi.

Bağımsız internet hız ölçüm şirketi Speedtest’in açıkladığı 2022 yılı ikinci çeyrek raporuna göre Türkiye’nin internet hızında 181 ülke arasında 103. sırada olduğuna dikkat çeken Çelebiler, “Daha kaliteli, daha üretken bir toplum, bilim ve teknolojide daha iyi bir yerde olmak için yüksek hızda internet şart. Düşük hızlar ne öğrenciye ne iş insanına ne akademisyene ne mühendise yetiyor. TurkNet bağımsız marka araştırmamıza göre; Türkiye’de her 100 kişiden 73’ü, düşük hızlı internet yüzünden problem yaşıyor. İnternet hızımızı en az 4’e katlamalıyız. Türkiye, dünyada internet hızında ilk 20’de olmayı hak ediyor. TurkNet olarak bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Bu ülkedeki herkese dünya standartlarında internet deneyimi yaşatmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

TurkNet’in ‘ONAYLAMIYORUM’ reklam filmi yayında

Kurulduğu 1996 yılından bu yana; sektöre birçok yenilik getiren, 25 yıl boyunca ilklere imza atan: taahhüdü kaldıran, kotaya son veren, düşük hızları yüksek hızlarla değiştiren, kullanıcıları fiyat karmaşasından uzaklaştıran TurkNet, internet kullanıcıların sesi olmak için ‘ONAYLAMIYORUM’ reklam kampanyasını başlattı. TurkNet CEO’su Çelebiler, “Bu kampanyayla sabit internette tüketiciyi bloke eden, üretimi ve eğitimi yavaşlatan, problemlerin altını çiziyoruz. Eşit indirme ve yükleme hızı sağlayan İLK ve TEK operatör olduğumuzu söylüyoruz. Yeni reklam kampanyamızın, kullanıcı yorumları ve ihtiyaçları için gerçek bir ses olacağına inanıyoruz. Tüm internet kullanıcılarına #ÖzgürlüğeGeçişYapın çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

TurkNet’in internet kullanıcılarının onaylamadığı noktaların altını çizdiği iki yeni reklam filmi, yarın itibarıyla televizyon ve dijital mecralarda gösterime giriyor.

Öğrenciler ve ev içi internet için yeni projeler yolda

Kullanıcıları merkeze koyduğumuz, herkesin kafasının rahat olmasını sağlayacak, yenilikçi hizmetlere devam edeceklerini belirten TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, hem öğrencilerin yüzünü güldürecek, hem akıllı ev cihazlarını uzaktan yöneterek yüksek hızlı interneti daha verimli kullanılabilmek için ev içindeki cihazları uzaktan yönetebileceğimiz bir geliştirme hazırlığında olduklarının müjdesini verdi.