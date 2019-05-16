Vispera, Türkiye’nin En Başarılı 10 Start-up’ı Arasında

2017 yılında kurulan Logo Ventures’ın destek verdiği ilk girişim olan Vispera, Start Up dergisi tarafından belirlenen “Türkiye’nin En Başarılı 100 Start-up’ı” listesinde ilk 10 arasında yer aldı.

Yeni nesil girişimcilere yönelik önde gelen yayınlar arasında yer alan Start Up dergisi, “Türkiye’nin En Başarılı 100 Start-up’ı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiren Vispera, en başarılı ilk 10 girişim arasında yer aldı.

Yenilikçi çalışmalara imza attı

Vispera, Logo Yazılım ve Actus Portföy Yönetimi ortaklığı ile büyüme potansiyeli yüksek girişimlere destek vermek üzere 2017 yılında hayata geçirilen Logo Ventures’ın destek verdiği ilk girişim.

Logo Ventures Yönetici Ortağı Cahit Güvensoy, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Logo Ventures kurulduktan sonra ilk yatırımımızı 1,2 milyon dolar ile Vispera’ya yaparak, şirketin yüzde 10’una ortak olduk. Yatırım kararımızda perakende sektöründe teknoloji kullanımı konusunda önemli fırsatlar bulunduğuna yönelik inancımız ile Vispera’nın yenilikçi ve sektöre değer katan çalışmaları önemli rol oynadı. Bugün Türkiye’nin ilk 10 start-up’ından biri seçilmesiyle birlikte Vispera’ya duyduğumuz güvenin haklılığını bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.