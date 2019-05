Edison Altın Ödülü’ne Sahip Dünyanın En Akıllı Bastonu

YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan dünyanın en akıllı bastonu WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında Mete Mordağ imzası bulunuyor.

Engel algılama, telefon entegrasyonu gibi devrimsel özelliklere sahip WeWALK, Mayıs ayında görme engelli kullanıcılarla buluştu. Amerika’nın inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Edison Altın Ödülü’ne sahip olan WeWALK, estetik ve ergonomik tasarımıyla da öne çıkıyor. Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegre çalışan akıllı baston WeWALK, birçok teknolojik yenilik sunuyor. USB girişinden şarj edilebilen batarya, engelleri algılayan ultrasonik sensor, titreşimli uyarı motorlarının yanında, dokunmatik yüzeyi ve bluetooth bağlantısı sayesinde görme engellilerin telefonlarını ellerine almadan kullanabilmesini sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 253 milyon görme engelli bulunuyor, geleneksel bastonlar görme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı birçok soruna artık cevap veremiyor. Akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti gibi kavramların gündelik hayatta kapladıkları yer artmaya devam ederken, bu teknolojilerin cevap verdikleri ihtiyaçların alanı da genişliyor. YGA ve Vestel mühendislerinin geliştirdiği ve Mete Mordağ’ın endüstriyel tasarımını üstlendiği dünyanın en akıllı bastonu WeWALK, görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm yaratmak amacıyla geliştirilen bir ürün.

Ödüllü teknolojik tasarım

Amerika’nın inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden olan 2018 Edison Altın Ödülü’ne sahip olan WeWALK, sahip olduğu birçok teknolojik özellikle dikkat çekiyor. WeWALK, Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla uyumlu; engel algılama, akıllı telefon entegrasyonu ve açık kaynak platforma sahip yapısıyla gelişime açık bir ürün. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanan WeWALK, touchpad üzerinden telefon kontrolü sağlayarak bir elin tamamen boşta kalmasına imkan veriyor. Bu sayede günlük hayatta görme engellilerin toplu taşıma araçlarına binerken, kalabalık bir caddede yürürken veya bir merdivende yaşadıkları denge problemlerini de en aza indirmiş oluyor.

WeWALK, göğüs ve baş hizasında kullanıcının önüne çıkabilecek engelleri ultrasonik sensörü ile algılayıp titreşim motorlarıyla kullanıcıyı uyarıyor. Kendine ait uygulamayla kolayca eşleştirilerek başta navigasyon gibi birçok işlemin telefon cepten çıkartılmadan WeWALK üzerinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Açık kaynak kodu sayesinde geliştiricilere açık bir platformda çalışan ürüne bu sayede yeni özellikler de eklenebiliyor. USB girişinden şarj edilebilen bataryaya sahip olan WeWALK, tüm el yapıları ve farklı tutuş şekillerine uyum sağlayan temiz ve doğal çizgiler sunan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Akıllı çözümler üretmek sanattır

Tasarımın; gelişimi, katma değeri ve sunduğu yenilikler ile toplumu ileri taşımayı hedeflediğinin altını çizen tasarımcı Mete Mordağ, “WeWALK tasarımı, YGA görme engelli danışmanlık grubunun sağladığı kriter ve geri bildirimlerin çizgilere dökülmüş halidir. Grubun çalışmalarını izlemek ve onları yakından tanımak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Uyulması gereken birçok teknik kriterin yanında, mükemmel ergonomi, anlaşılır olması ve kullanıcısına güven vermesi tasarımın ana hedefleriydi. WeWALK ile görme engellilerin çok uzun zamandır alışık olduğu bir objeyi yeniden yorumluyoruz ve bu özel projede iyi tasarıma ulaşmak için kalemden çok silgiyi kullandığımızı söyleyebilirim. Tasarım sürecinin en meydan okuyan kısmı gereksiz detaylardan kurtulmak ve WeWALK’u mümkün olabilecek en yalın haline dönüştürmeye çalışmaktı” diyor.

Endüstriyel tasarımın, sadece estetik, butik veya moda ürünler sunan bir uzmanlık alanı olmadığını belirten Mordağ, tasarımın etrafımızdaki problemlere akılcı çözümler üretme sanatı olduğunu belirtiyor. Tasarım, pazara sadece kozmetik ürünler kazandırmaktan ziyade yeni çözümler geliştiren, sosyal yaşamı ileri götüren fikirleri hayata geçiren bir dal ve WeWALK da bu yaklaşımın en gözde eserlerinden biri. Böyle bir projede daha önce el atılmamış bir sorunu geometri, fizik ve malzeme üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz. Doğru çözümlere ulaştığınızda ise sonucun taşıdığı o şaşırtıcı güzellik tasarımınızın en güzel süsü oluyor” dedi.

Sosyal faydaya odaklanan bu proje içerisinde yer almanın kendisi için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Mete Mordağ, “YGA’nın hayalgücünü WeWALK’un çizgilerine dönüştürürken her tasarımda olduğu gibi çıkış noktam yine ‘Rasyonel Sanat’tı. İyi bir üründeki her kıvrımın, bağlantının, ölçünün çok net sebepleri vardır. Bir obje iyi veya kötü görünmekten ziyade doğru veya yanlış görünür. Ergonomik olmayan bir sandalye veya kalem iyi görünemez, gereğinden büyük tasarlanmış bir bağlantı parçası görsel açıdan da rahatsız edicidir. Çizilen veya silinen her çizgi, tasarımı daha verimli kılmak içindir. Evrimleşme sürecinin milyonlarca kullandığı tasarım yöntemi de tam olarak budur” şeklinde sözlerini sürdürdü.