Webrazzi Summit 2019’a Turkcell Damgası

Dijital odaklı girişimci ve yatırımcıların bir araya geldiği Webrazzi Summit 2019’da, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Turkcell’in kurumsal sosyal sorumluluk projelerini anlattığı “Kurumsal İyilik: Sosyal İnovasyon” başlıklı bir konuşma yaptı. Etkinlikte Turkcell’in Zeka Gücü, Geleceği Yazan Kadınlar ve Arıkovanı projeleri için açtığı stantları büyük ilgi gördü

Turkcell’in Elmas Sponsor olduğu Webrazzi Summit 2019, İstanbul Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirildi. Dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi gibi konuların ele alındığı, girişimci ve yatırımcıları buluşturan organizasyona Turkcell’in hayata geçirdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri damga vurdu.

Üst düzey yöneticilerin sektörel gelişme ve deneyimlerini paylaştığı organizasyonda Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Kurumsal İyilik: Sosyal İnovasyon” başlıklı bir konuşma yaparak “Biz Turkcell olarak akılla kalbi birleştiriyoruz” dedi.

Konuşmasına sosyal iyilik kavramını anlatarak başlayan Yiş, fedakarlığın markalar için de çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Fedakarlık insana özgü gibi görünse de, markalar için de fedakarlıktan bahsedebiliriz. Bunun bizim için anlamı ‘insan için teknoloji’ demek. Teknolojiyi insan faydası için geliştirmek bizim için çok kritik. Örneğin bizim Zeka Gücü projemizle Türkiye’nin dört bir yanında akılla kalbi birleştiriyoruz. Gençler etrafına bakıyor ve icatlarını ona göre geliştiriyor. Bugün sizin de stantlarını göreceğiniz Arıkovanı, Geleceği Yazan Kadınlar, Zeka Gücü projeleri ile gençlere, kadınlara, çocuklara, engelliler ve özel yetenekli bireylere yönelik teknoloji temelli çalışmalara destek veriyoruz. Turkcell olarak ihtimalleri kapsıyoruz ve diyoruz ki, insanlarımızın hayalini gerçekleştirmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz.”

Arıkovanı’nda fonlanan ürünler katılımcılara sunuldu

1500 üst düzey yöneticinin yer aldığı Webrazzi Summit 2019’da Turkcell; Zeka Gücü, Geleceği Yazan Kadınlar ve Arıkovanı projelerini anlatan stantlarla yer aldı.

Türkiye’de kitlesel fonlama ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla yola çıkan Arıkovanı için kurulan stantta yerli girişimcilerin geliştirdiği ürünler, Webrazzi Summit katılımcılarına sunuldu. Swenna Akıllı Çanta, kablosuz şarj cebi ile insanların şarj sorununa sunduğu çözümle ilgi gördü. Fonlama süresi sona eren çanta şu anda Arıkovanı üzerinden satın alınabiliyor. Otomatik mama kabı Yemle Beni, evcil hayvanı olanlar için uygun bir beslenme planı çıkarmanızı ve onu yönetmenizi sağlıyor. Ayrıca Kodris kodlama eğitim kiti, 8-12 yaş çocukların bir sistem üzerinden oyunlaştırma tekniğiyle kod öğrenmesini sağlıyor ve şimdiden çocukları geleceğe hazırlıyor.

Zeka Gücü standında, Ataşehir ve Kadıköy BİLSEM öğrencilerinin geliştirdiği projeler de ilgi gördü. Kadıköy BİLSEM öğrencilerinin güneş enerjisi ile çalışan ve yağmur depolayan su kuyusu tasarımı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılarak tasarruf sağlanmasını amaçlıyor. Ataşehir BİLSEM öğrencilerinin geliştirdiği StepneÖğrenci projesi, hastalık veya başka bir sebeple okula gidemeyen öğrencilerin görüntülü arama ile dersi takip etmesini sağlıyor. Geleceği Yazan Kadınlar standında ise, projenin tanıtım filmi katılımcılara gösterildi ve projeye dair detaylı bilgilendirme yapıldı.