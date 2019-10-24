Yerli siber güvenlik girişimi Picus, yatırım turuna Earlybird ile devam ederek 5 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Şirket üst yönetiminden aldığımız bilgiye göre, alınan yatırımla başta ABD olmak üzere halihazırda bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarında ağırlık verecek.

Siber saldırı Simülasyonu teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli siber güvenlik şirketi Picus, Earlybird’den 5 milyon dolar yatırım aldı. Aldığımız duyum üzerine Picus’un üst yönetimine ulaştık ve yatırım haberini doğrulattık.

2018’de ACT, ScaleX ve melek yatırımcılar Steve Ciesinski ile Melih Ödemiş’in dâhil olduğu bir tohum yatırımı ile 1,7 milyon dolarlık yatırım almıştı. Picus Security, Earlybird ile yeni tamamlanan A Serisi yatırım turunda 5 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

Yurt dışı pazarlara yatırım yapılacak

Picus bu yatırımı, 2018 yılında başladığı yurt dışı açılımına ağırlık vermek için kullanacak. Şirket, başta ABD olmak üzere halihazırda bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarına yatırımı gündeme almış. Picus Security kurucu ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş’le yaptığımız görüşmede, yatırımla ilgili detayları öğrendik. “Picus’un küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir marka olmasını amaçlıyoruz.” diyen Hamdi Alper Memiş, “Bu kapsamda, Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmalarının katlanarak, dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen siber güvenlik araştırma merkezi olmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Müşterilerimizin başarısı bizim için çok önemli. Artan müşteri sayımızda ve genişleyen coğrafi kapsamımızda, ürünümüzün ölçeklenerek büyüyebilmesi, kalitesinin korunması için mühendislik ve hizmet ekiplerimizi de büyütüyoruz. Bu kapsamda oluşturacağımız Mühendislik Üssü ile buradaki arkadaşların gelişimi ve etkin çalışabilmeleri için de imkanları arttıracağız. Oluşturacağımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için de önemli bir kasımızı oluşturacak. Hedefimiz Atak Simülasyonu alanında yaptığımız gibi, yeni yenilikçi fikirler geliştirerek, Picus’un küresel bir oyuncu haline gelmesi.

ABD’li ve İsrailli rakiplerini geride bırakıyor

ABD’li ve İsrailli şirketlerin domine ettiği siber güvenlik pazarında, Türkiye’den başlayan küresel bir başarı hikayesi olarak, bu algıyı kırmak istediklerini söyleyen Memiş, “Bu ülkenin mühendisleriyle, siber güvenlik alanında zor bir problemi çözüyoruz. Gartner tarafından Cool Vendor seçilmemiz ve Avrupa’daki müşterilerimiz teknoloji ve vizyon olarak iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Avrupa’nın en önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırım ile Avrupa ve Amerika pazarlarında çok daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Picus’un amacı ezber bozmak

Türkiye’de siber güvenlik çok büyük oranda ihraç edilen ürünlerle sağlanıyor. ABD ve İsrail’de gerçekleştirilen inovasyon, dünya ile aynı anda Türkiye’de de satın alınmakta ve kullanılmakta.

Ülkemizdeki yerli siber güvenlik üreticileri, küresel piyasada yaygın olan teknolojileri, bu coğrafyaya daha uygun versiyonlarını geliştirme yolunu yaygın olarak seçmiş durumda. Picus ise bu konuda ezber bozarak, mevcutta piyasada olmayan bir teknolojiyi geliştirerek, birçok ABD ve İsrail firmasından önce piyasaya girdi. Hâlâ da bu üreticilerle başa baş rekabet etmekte ve Coca Cola, TIM gibi önemli global önemli isimleri bünyemize katmaktayız.

Küresel başarıları otoritelerce onaylandı 2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçildi. Gartner, Picus’u “Cool Vendor” olarak adlandırdı. Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlamak amacıyla 2013’te kurulan Picus, siber saldırıları simüle ederek, kurumların bu saldırılara karşı risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. Picus’un bu ikili yaklaşımı, şirketin başarısının ardındaki en önemli etken olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’de siber güvenlik alanındaki öncü firmalardan biri olan Picus, daha önce PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilirken, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi. Şirket, son olarak geçtiğimiz hafta, Cyber Defence Magazine tarafından 2019 yılının en inovatif startup’ı seçildi.