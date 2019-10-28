Y3K, Yenilikçi Ürün Ve Çözümleriyle ISAF 2019’a Damgasını Vurdu

Y3K, Güvenlik, İş Güvenliği, Yangın, Akıllı Bina ve Siber Güvenlik sektörlerinin buluşma noktası olan ISAF’ta, ileri teknoloji ürünlerini tanıttı. Şirket, elektronik güvenlik sistemlerinde kalitesi kanıtlanmış 30’dan fazla uluslararası markanın öne çıkan çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Tedarik ve dağıtım alanında verdiği hizmetlerle sektörün lider elektronik güvenlik sistemleri distribütörü olan Y3K, güvenlik sektörünün Avrupa ve Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden biri olan ISAF’a katıldı.

Elektronik güvenlik sektörüne yönelik zengin ürün gamını ISAF 2019’da tanıtan Y3K, video izleme ve yönetim sistemleri, geçiş kontrol, biyometrik, network ve yangın algılama sistemleri ile kilit ve kapı aksesuarlarında öne çıkan yenilikleri ve bu sistemlerin entegrasyon kabiliyetlerini ziyaretçilere deneyimletme fırsatı buldu.

Elektronik güvenlik sistemlerinde kalitesi kanıtlanmış 30’dan fazla uluslararası markanın Türkiye distribütörlüğünü yapan Y3K, bu sayede proje firmalarının, doğru ürünü bulma, zamanında ve en uygun koşullarla tedarik edebilme gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt veriyor.

“Bilgi ve tecrübemizi bayilerimize aktarıyoruz”

Y3K Güvenlik Teknolojileri Kanal Satış Direktörü Hakan Yağcı, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “ISAF’ta bu yıl, bayilerimizin işlerini geliştirebilecekleri, çok fazla tanımadıkları ya da kullanmadıkları yeni teknolojiler ve entegre güvenlik çözümlerini ön plana çıkarttık. Bugün dünyanın hemen her yerinde üretilen donanımlar özellik olarak birbirine çok yaklaşmış durumda. Önemli olan bu donanımın arkasında kullanılan yazılım ve sizin sahaya sunabildiğiniz bilgi ve tecrübe desteğinizdir. Biz de ISAF’ta bayilerimize daha çok bu farklılıklarımızı aktarmaya çalıştık” dedi.

“Her talebi karşılayacak farklı çözümler üretebiliyoruz”

Hakan Yağcı, şirket olarak, güvenlik segmentinde video sistemlerinden yangın algılamaya kadar tüm müşteri taleplerini karşılayacak zengin bir ürün ve çözüm gamına sahip olduklarını ekleyerek, “En büyük yeteneğimiz müşterilerimizi dinlemek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Y3K’nın yeni çözümleri dikkat çekti

Y3K’nın ISAF’ta tanıttığı teknolojilerden biri olan Video Tabanlı Yangın Algılama (VFD) çözümü, standart yangın algılama sistemlerine oranla çok sayıda avantaja sahip. Geleneksel sensör bazlı sistemlerde yangın algılama sensör içinde yapıldığı için dumanın sensöre kadar ulaşması gerekiyor. VFD çözümü ise yangın oluşmaya başladığı anda yangını kaynağında algılıyor. VFD çözümündeki her bir kameranın 300 metrekareye varan alanlardaki yangınları net ve daha erken bir şekilde tespit edebilmesi, maliyet ve yönetim kolaylığı sağlıyor.

Yapay zeka destekli gelişmiş video analiz teknolojisi Avigilon Appearance Search (Detaylı Takip Analizi) de fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saatler süren görüntüler üzerinde kolaylıkla tarama yapabilen analiz teknolojisi, tüm saha genelinde aranan belirli bir kişiyi veya nesneyi görüntüsünden tanıyor. Üstelik Avigilon Appearance Search, cinsiyet kırılımında da aramaya olanak tanıyarak, güvenlik operasyonlarına daha fazla esneklik ve verimlilik katıyor.

Cihazların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduğu Nesnelerin İnterneti dünyası, kaliteli bir kablosuz internet bağlantısını da zorunlu hale getiriyor. Y3K kurumların bu ihtiyacını ‘Extreme Wireless’ çözümleriyle karşılıyor. Modüler yapısıyla her ölçekten firma için ulaşılabilir hale gelen Extreme Networks ürünleri, projenin toplam maliyetini minimuma indiriyor. Y3K’nın proje firmalarına sunduğu kablolu ve kablosuz ağ çözümleri fuar ziyaretçilerinin büyük ilgisini çekti.

Y3K fuardaki standında ayrıca, dünyanın önde gelen geçiş kontrol sistemleri üreticisi Virdi’nin sahte parmak izini gerçeğinden ayırabilen yeni modellerinin yanı sıra kullanım ve kurulum açısından iris tanımayı çok daha pratik hale getiren CMITech EF-45 çözümü ve kullanıcılarına sadece akıllı telefon ya da saatlerini kullanarak güvenlikli kapıları açma imkanı veren HID Mobile Access® çözümlerini de tanıttı.