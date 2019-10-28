Dünya’nın İlk Bir Milisaniye Nano IPS Oyun Monitörü Türkiye’de

Oyun severlerin hayallerini süsleyen LG’nin yeni oyun monitörü LG UltraGearTM 27GL850, Kasım 2019 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

27GL850, Nano IPS Teknolojisi ve G-SYNC® ile oyun severler için şimşek hızında tepki süresi sunuyor. Ayrıca, 27GL850, ekran kararması ve titremesine son veriyor, akıcı, net ve gerçekçi bir görüntü sunmasının yanı sıra, siyah dengeleme özelliği ile en karanlık noktaların bile net bir şekilde görünmesini sağlıyor.

LG Electronics (LG), yaz başında Electronic Entertainment Expo 2019’da tanıttığı dünyanın ilk 1 milisaniye (ms)1 IPS ekranı olan yeni LG UltraGearTM Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü Türkiye’de satışa sundu. Olağanüstü renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 144Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanan UltraGearTM, tüm oyun severlerin hayalini gerçeğe dönüştürüyor. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve çarpıcı görüntü kalitesiyle, oyuncuların şimdiye kadar yaşadığı en sürükleyici oyun deneyimini sağlayacak eksiksiz bir paket sunuyor.

Nano IPS Teknolojisiyle Gerçek Renkleri Oyunun İçerisinde Hissettiriyor

27 inç ekran boyutlarında olan 27GL850 UltraGear Nano IPS monitörü 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (2560 x 1440) ve inanılmaz derecede canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler için geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98). En popüler oyunlara bile yanıt verecek yüksek performansa sahip olan 27GL850, savaş sahnelerinde dahi, daha canlı sahneler oluşturmak için yüksek kaliteli renk ortaya koyuyor.

Kararan ve titreyen ekranlardan bıkanlar için mükemmel bir monitör olan 27GL850, Nano IPS 1ms ile, kullanıcıların aşırı hızın yan etkilerini hissetmeden zafere ulaşmalarını sağlıyor. Böylelikle, oyuna kendini tamamen kaptıranlar için nefes kesici bir oyun ortamı sağlanmış oluyor.

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10’u destekliyor. LG 27GL850 monitör, ekran yırtılmasını önleyerek tutukluğu en aza indiriyor ve daha sorunsuz, daha hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. Oyuncular, Adaptive-Sync teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar. HDR10 desteği ile de oyuncular, gerçekçi görsellerle kendilerini tam oyunun içerisinde hissediyorlar.

Monitör, yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, en yüksek doğruluk ve gerçek zamanlı oyun deneyimi için Dinamik Hareket Senkronizasyonu’na sahip. Böylelikle giriş gecikmesi en aza indiriliyor. Siyah Dengeleyici oyuncuların en karanlık alanlarını bile net bir şekilde görmesini ve flaş bombalarından hızlıca uzaklaşabilmelerini sağlarken, nişan imleci hedef atış hassasiyetini artırmak için ekranın ortasına sabitlenebiliyor.

Ergonomik Tasarım

LG 27GL850 monitörün üç yönlü, neredeyse çerçevesiz tasarım ve tabanı, ekranın eğimini, yüksekliğini ve dönüşünü değiştirmek için ayarlanarak, kullanıcıların oyunu daha rahat oynamalarına yardımcı oluyor.

LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, Kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak.