Yandex Haritalar, “Rota Optimizasyonu” ürününü kullanıma açtı

Lojistik ve tedarik zinciri sektörü son yıllarda dijital dönüşüm yaşarken, Yandex teslimat sürecinin merkezinde yer alan harita teknolojileri ile kurumlara en gelişmiş çözümleri sunuyor. “Yandex Haritalar API Teknolojileri” ile kısa süre önce harita servislerini kurumların kullanımına açan Yandex, sunduğu bu hizmetin kapsamını yeni ürünlerle geliştirmeye devam ediyor. Harita altyapısına ihtiyaç duyan kurumlar artık Yandex’in verimlilik odaklı Rota Optimizasyonu ürününden de yararlanabiliyor. Kurumların en hızlı ve en uygun maliyetli rotayı belirlemesine yardımcı olan Rota Optimizasyonu teknolojisi, Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de hizmete açıldı.

Türkiye’nin en güncel harita altyapısına sahip olan Yandex, navigasyon teknolojisi ile bireylerin yolculuklarını planlamasını sağlarken, harita ihtiyacı olan kurumlara da “Haritalar API Teknolojileri” hizmetini veriyor. 2019 yılında sunduğu “Haritalar API Teknolojileri” hizmeti ile kurumların harita ihtiyaçlarına 360 derece çözümler getiren Yandex, şimdiye kadar sadece Rusya’da kullanılan Rota Optimizasyonu ürününü de Türkiye’ye getirdi.

Yeni nesil algoritma ile yüzde 100 otomatik planlama

Yandex, Rota Optimizasyonu ürünü ile lojistik firmalarının ve tedarik zinciri yönetimi yapan kurumların; trafik durumu, mesafe ya da taşınan malzeme gibi değişken koşullarda en verimli şekilde teslimat yapabilmesine yardımcı oluyor. Kurumlar, algoritması ve geniş servis altyapısı ile yüzde 100 otomatik planlama yapabilen Rota Optimizasyonu sayesinde, en hızlı ve en uygun maliyetli rotayı belirleme fırsatı buluyor.

Taşıma giderlerinde yüzde 20’ye varan azalma sağlanıyor

Kurumların teslimat sürecinde yaşadığı sorunları dikkate alarak geliştirilen Rota Optimizasyonu ürünü, saha ekibine görevlerin en uygun şekilde dağıtılmasını sağlayarak, onlara en optimum dağıtım senaryosunu sunuyor. Kurumlar doğru planlama yapabilen Rota Optimizasyonu sayesinde, geç kalma riski yaşamadan teslimat sürecini tamamlıyor. 1000’den fazla siparişin rota planlaması manuel yapıldığında birkaç saat sürerken, bu süreç Rota Optimizasyonu ile yalnızca 10-15 dakika alıyor. Rusya’daki farklı sektörel örneklerde, taşıma giderlerinde yüzde 20’ye varan azalma ve genel olarak yüzde 10 tasarruf sağlandığı gözlemlendi. Tüm bunlarla birlikte, mesafenin ve maliyetin en aza indirilmesi sayesinde gecikmelerden kaynaklanan kayıplar da azaltıldı. Rusya’da Yandex’in Rota Optimizasyonu ürününü IKEA, Baltika (Carlsberg markası), BERU (Yandex’in e-ticaret markası) gibi birçok marka ve kurum kullanıyor.

Yandex’in Rota Optimizasyonu ve Harita API’leri hakkında daha fazla bilgi ve teklif almak için yandex.com.tr/promo/navi/maps-api web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’nin harita sektörüne liderlik yapan Yandex Haritalar’da, 15 milyon kapı numarası, 3 milyondan fazla kurum bilgisi (POI) ve 1 milyon km yol ağı bulunuyor. Yandex Haritalar API’lerini kullanan kuruluşlar arasında; Opet, Getir, BiTaksi, Radyo Trafik, Hürriyet Emlak, iTaksi, HepsiJET gibi onlarca kurum veya organizasyon yer alıyor.