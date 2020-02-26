Dijital pazarlamada kullanıcının tekilleştirilmesi çok önemli!

Dijital pazarlama yapan firmaların, pazarlama planlamaları sırasında kullanıcılarının davranışlarını ve onların ne ile karşılaşmak isteyeceklerini iyi analiz edebilmeleri kilit bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu kullanıcı satın aldığı bir ürünün benzerinin kendisine öneriliyor olmasından rahatsızlık duyuyor. Bu yüzden online tüketicinin tekilleştirilmesi son derece önem kazanıyor. All-in-One yapılarla kişiler, kendilerini anlayan bir sistem içinde olduklarını hissetmiş oluyor.

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow’un Yönetici Ortağı Turgut Taneli, All-in-One yapıların ve doğru hedeflemenin şirketlerin satışlarında kritik dönüşüm artışları sağlayabileceğinin önemini açıkladı. Taneli, konuyla ilgili açıklamasında şu noktalara değindi:

All-in-One yapılar kullanıcıda aidiyet duygusu yaratıyor

“Online tüketici, artık bir kez baktığı veya daha önceden satın aldığı bir ürünü ısrarla kendisine göstermeye devam eden yapılar yerine, tüketicinin isteğine göre davranabilen ve doğru bir çapraz öneri sunan yapılar istiyor. Bu sebeple uçtan uca hedeflemeler gerçekleştirilirken kullanıcının tekilleştirilmesi, onların aidiyet duygusunu ciddi oranda arttırıyor.” Firmaların satışlarındaki artışın, All-in-One yapılarla yani şirketlerin abonelerini gerçek kişi bazında tanıyarak modüler ve entegre bir yapıda kullanarak sağlanabileceğini söyleyen Taneli; “Bu artış, özellikle de anonim web üzeri davranışlardan öte izinli kullanıcıları (Opt-in User) tekilleştirerek gerçekleştirilebiliyor. Pazarlama çözümlerinde, firmaların makul bir yatırıma karşılık en yüksek verimi almaları için çalışan Setrow, firmalara en efektif kullanıcı deneyimini sunarak kişilerin gerçek zamanlı alışveriş alışkanlıklarına yönelik senaryo kurgularıyla tüm kanalları hedeflemektedir. Web sitesi üzerinden sunulan araçlar gibi modüllerin yaygınlaşmasıyla kullanıcılara, web sitesi ziyaretlerini sonlandırmış dahi olsalar ilgilendikleri kategorideki ürünleri onlara iletebiliyor ve anlık indirim kampanyalarını “Push Notification” ile hatırlatabiliyoruz. Bunları yaparken akıllı senaryo özellikleriyle ürünleri kullanıcıyı sıkmadan hatırlatmış oluyoruz.”dedi.

Son yıllarda kullanıcılara sunulan reklam unsurlarının farklı platformlarda bağımsız kurgularla çalışıyor olması, kullanıcı deneyimi tarafında negatif bir etki oluşturabildiğini belirten Taneli; açıklamalarına şunları ekledi: “Bu sebeple All -in-One pazarlama stratejileri belirlenirken tüm bu karmaşadan sıyrılabilmek ve markanın görünürlülüğünü kullanıcıyı yormadan aktarabilmek büyük önem taşıyor. Setrow, entegre dijital pazarlama çözümleriyle kullanıcıyı tekilleştirerek tüm platformlarda bir önceki kullanıcı hareketlerini de takip eden bağlantılı kurgular tanımlayabiliyor. Örneğin, Web Push ile iletilen kampanyaya tepki veren kullanıcılar, posta pazarlama ya da site üstü pazarlama araçlarında bu kampanya özelinde bir bildirim almazlar. Reklam kurgusunun bir sonraki adımı bu kullanıcının kampanyaya verdiği tepki baz alınarak kendilerine sunulmaktadır.”

Markalar kullanıcılarını doğru analiz edebilmeli

“Firma/markaların dijital pazarlama faaliyetlerinde önceliklendirdiği yazılımlar ve altyapılar ele alındığında genelde kaçırılan nokta, kişilere birebir dokunan ve onlara hitap edebilecek bir ürün/hizmet tercih edilmemesidir.” diyen Turgut Taneli açıklamalarına şunları ekledi: Tüm firmalar, global hedeflemelerini önemserken izinli kullanıcıların hangi içerikleri görmek istediğini ve hangi kurgulara dönüş sağlayabileceğini göz ardı ederek hareket edebiliyorlar. Bunun nedeniyse elbette kullanıcıların yeterince detaylı analiz edilememesidir. Reklam kurgularının yanı sıra kullanıcıların marka sadakatini arttırmak adına alışveriş sonrası deneyim ölçümleme araçları da büyük önem taşıyor. Doğru hedeflenen ve tek bir noktadan sağlanan pazarlama çözümleri markaların pazarlamaya ayırdıkları zamanı da efektif olarak kullanmalarını sağlıyor. Bu noktada ise yine sonrası senaryolar veya otomatik ama akıllı kurgulara bağlanan anketler kritik bir önem taşıyor.”

Turgut Taneli markalara verdiği en önemli tavsiyesini” Doğru analiz ve bu analizin anonim davranışların izlenmesinden ziyade tüketiciyi gerçek bir birey olarak görebilen yani dijital ile sosyal yaklaşımı harmanlayarak sunan yapılar eşliğinde ilerlemeleri” şeklinde kaydetti.