Yandex’ten, Covıd-19 salgını döneminde teslimat yapan kurumlara destek

Yandex’in “rota optimizasyonu” ürünü lojistik, tedarik zinciri gibi alanlarda hizmet veren, teslimat yapan tüm kurumlar için üç ay ücretsiz olacak.

Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan COVID-19 salgını nedeniyle hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak için evde kalmamızın, sosyal mesafeyi artırmamızın çok önemli olduğu bu dönemde; lojistik, kargo ve tedarik zinciri gibi alanların yoğunluğu günden güne artıyor. Yandex bu zor dönemde bir kampanya başlatarak; kargodan lojistiğe, süpermarketlerden teslimat yapan perakende firmalarına ve ürünlerini tüketicilere ulaştıran çiftliklere kadar birçok alanda hizmet veren kurumların teslimat planlamalarına yardımcı olmak amacıyla Rota Optimizasyonu ürününü 3 ay boyunca ücretsiz kullanıma açtı.

Yandex, yeni koronavirüs COVID 19 salgını nedeniyle yoğun bir şekilde çalışan ve harita teknolojilerinden faydalanan kuruluşlara destek vermek için harekete geçti. “Yandex Haritalar API Teknolojileri” ile kurumlara hizmet veren Yandex, teslimat sürecine verimlilik katmak için Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de hizmete sunduğu Rota Optimizasyonu ürününü üç ay boyunca ücretsiz olarak kullanıma açtı. Yandex, lojistik ve tedarik sektörünün yoğunluğu ile kapıya teslimat taleplerinin arttığı bu dönemde hayata geçirdiği kampanya sayesinde, harita teknolojilerini kullanan kurumlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Kurumlar, üç ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecekleri Rota Optimizasyonu kampanyasına 08 Mayıs 2020 tarihine kadar ya.cc/t/Ir8I4s-aAWHxA web adresi üzerinden detaylı bilgi alıp başvurabiliyor.

Türkiye’nin en güncel harita altyapısına sahip olan Yandex, 2019 yılında sunduğu “Haritalar API Teknolojileri” hizmeti ile kurumların harita ihtiyaçlarına 360 derece çözümler getirmeye başladı. Rota Optimizasyonu ürünü ise teslimat sürecinde verimliliğe odaklanarak, Yandex’in harita teknolojilerini bir adım daha ileriye taşıdı.

Rota Optimizasyonu, en hızlı ve en uygun maliyetli rota planlamasını gerçekleştiriyor

Yandex’in Rota Optimizasyonu ürünü, lojistik firmalarının ve tedarik zinciri yönetimi yapan kurumların; trafik durumu, mesafe ya da taşınan malzeme gibi değişken koşullarda en verimli şekilde teslimat yapabilmesini sağlıyor. Kurumlar, algoritması ve geniş servis altyapısı ile yüzde 100 otomatik planlama yapabilen Rota Optimizasyonu sayesinde, en hızlı ve en uygun maliyetli rota planlamasını yapma fırsatı buluyor.

Rota Optimizasyonu, mevcut verileri dikkate alarak saha ekiplerine en optimum dağıtım senaryolarını sunuyor. Rota planlaması dakikalar içinde yapılırken, saha ekiplerinin teslimat süreçlerinde geç kalma riski azalıyor. Rusya’daki farklı sektörlerde yaşanan örneklere bakıldığında, taşıma giderlerinin yüzde 20’ye varan oranlarda azaldığı ve genel olarak da yüzde 10 tasarruf sağlandığı kaydedildi. Ayrıca mesafenin ve maliyetin en aza indirilmesi sayesinde gecikmelerden kaynaklanan kayıplar da azaltıldı.