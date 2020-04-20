Fotoğraf makineniz ve yazıcınız için bahar temizliği

Başta evler olmak üzere tüm yaşam alanlarının temizliği şu günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Yaklaşan bahar aylarında alerjik reaksiyonlardan, virüs ve mikroplardan korunmanın en etkili yolu olan temizlik, aklınıza gelebilecek birçok alanda sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. Ev temizliğinin yanı sıra evde ve kapalı ortamlarda kullandığımız ve çok sık temasta bulunduğumuz elektronik cihazların da daha sık ve özel bir temizlik sürecinden geçirilmesi şart. Peki bu fotoğraf makinesi, yazıcı gibi oldukça hassas elektronik eşyalarımızın ideal temizliği nasıl olmalı? Görüntüleme teknolojileri lideri Canon’un teknik servis yetkilileri elektronik cihaz temizliğinin püf noktalarını paylaşıyor.

Eviniz gibi fotoğraf ve video ekipmanlarınız ve yazıcılarınız da derin bir temizliğe ihtiyaç duyuyor. İster amatör ister profesyonel bir fotoğrafçı olun ve ne kadar dikkat ederseniz edin cihazlarınız bir süre sonra toz ve kir girişi nedeniyle eski performansını kaybedebiliyor ve aynı zamanda üzerinde oluşabilen mikroplar nedeniyle de sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bu nedenle başta sağlığınızı korumak ve görüntüleme ekipmanlarınızın en yüksek performansını koruyabilmesi için ekipmanların sık sık ve özel bir şekilde dezenfekte edilerek temizlenmesi gerekiyor.

Şu an evlerimizde sık kullandığımız elektronik cihazlardan olan fotoğraf makineleri ve ev ve ofis tipi yazıcıların gün aşırı temizliği büyük önem taşıyor. Bu cihazların temizliğini yaparken dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunuyor. Canon teknik servis yetkilileri aynı zamanda oldukça hassas elektronik cihazlar olan bu ürünlerin temizliğine dair şunları öneriyor;

Canon fotoğraf makinesi, lensler ve video ekipmanlarının temizliğine ve dezenfekte edilmesine dair tavsiyeler;

Yüzeyleri temizler veya dezenfekte ederken tek kullanımlık eldivenler kullanın.

Temizliğe başlamadan önce cihazınızı kapatın, pili çıkarın ve cihazınızı fişten çekin.

Canon ürünlerinizi sterilize etmek ve temizlemek için %70-80 oranında seyreltilmiş etanol veya izopropil alkol karışımıyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bez kullanın. Tüy bırakmayan veya mikro fiber bezler önerilir.

Seyreltilmiş etanol veya izopropil alkolünüzü görüntü sensörlerinin veya kaplamalı lens yüzeylerinin temizliğinde kullanmayın.

Cihazın içine veya kontrol paneli veya tuşların etrafındaki boşluklar arasına sıvı kaçmamasına dikkat edin.

Sert temizleme sıvılarını doğrudan cihazınıza püskürtmeyin. Bunun yerine, temizlik malzemesini tüy bırakmayan veya mikro fiber bir bez üzerine püskürtün ve ardından dış yüzeyleri silin.

Lenslerde veya filtrelerde amonyak bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Amonyak akrilik, stiren içeren kaplamalar ve bazı kaplama türlerinde buğulanmaya neden olabilir.

Ürünün içine kaçan dezenfektan aşındırma yaparak büyük hasara veya arızaya neden olabilir.

Dokunmatik ekranı veya kontrol panelini temizlerken yukarıdan aşağıya doğru ve tek bir yönde dikkatlice silin.

Temizlikten sonra cihazı açmadan önce sert yüzeylerin hava ile kendiliğinden kurumuş olduğundan emin olun.

Kullandığınız eldivenleri atın ve ellerinizi yıkayın.

Canon teknik servis yetkilileri; ekipmanınızı dezenfekte ederken makine gövdelerinin, lenslerin ve video ekipmanlarının dışını, özellikle de kulplar, saplar, kadranlar, düğmeler veya dokunmatik ekranlar gibi sıkça dokunulan alanları temizlemek için alkol kullanmanızı önerirken, görüntü sensörleri veya üzerine kaplama uygulanmış lens yüzeylerinin temizliğinde etanol içeren bileşenlerden ürünlere verebilecekleri zarardan dolayı uzak durulması gerektiği yönünde uyarıyor. Ayrıca teknik servis yetkilileri; boya inceltici veya benzin gibi organik çözücüler içeren temizleyicilerin de hem insan sağlığına son derece zararlı olması hem de yangın riski oluşturabilmeleri açısından kullanılmamasını tavsiye ediyor.

Yazıcıların temizliği de en az fotoğraf makineleri kadar önemli

Canon; fotoğraf makineleri, kameralar ve video ekipmanlarının yanı sıra evlerde ve hala aktif olan iş yerlerinde kullanılan yazıcıların da özenle temizlenmesinin önemini vurguluyor. Özellikle iş yerlerinde birçok insanın ortak kullanımında olan ve sıkça kullandığı yazıcıların temizliği, virüs ve mikropların bulaşmasını azaltmak adına çok önemli. Canon teknik servis yetkilileri, görüntüleme ekipmanlarına olduğu gibi yazıcıların temizliğiyle de ilgili birçok faydalı ipucu paylaşıyor.

Canon yazıcı veya tarayıcının temizliğine ve dezenfekte edilmesine dair tavsiyeler;