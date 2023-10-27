Yemek.com’dan, Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Uzanan Bir Sofra

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen yemek siteleri arasında yer alan Yemek.com, Cumhuriyetin 100. yılını, özel bir projeye imza atarak kutluyor. 1933 yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı 10. Yıl Cumhuriyet Balosu’ndan alınan ilhamla nostaljik lezzetleri ve cumhuriyetin değerlerini simgeleyen Yemek.com imzalı modern tabakları bir araya getiren bir sofra hazırlandı.

Hem tarihsel hem de modern unsurları bir araya getiren bu sofrada Yemek.com ekibi, sol tarafta siyah-beyaz görünen bir sofra oluşturdu. Bu sofra, 29 Ekim 1933’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün de katılımıyla Ankara Palas’ta düzenlenen 10. Yıl Cumhuriyet Balosu’ndan ilham alıyor. Bu baloda yer alan 5 nostaljik lezzet, bu sayede günümüze taşınıyor.

Modern Türkiye’nin renkli tabakları

Sofranın renkli olan sağ tarafında ise tamamen farklı bir konsept sunuluyor. Yemek.com şefi, “Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine tüm kullanıcılarımızı bu sofraya davet edebilseydik, hangi yemekleri servis ederdik?” sorusuna yanıt olarak modern tabaklar oluşturdu. Burada yer alan 5 tabak; laiklik, eşitlik, özgürlük, birliktelik ve Atatürk’ü temsil eden değerlerle dolu. Tabakların oluşturulmasında Türkiye’nin yedi bölgesinden ürünlerin kullanılmış olması ayrıca dikkat çekici.

Etkileşimli bir deneyim

Proje sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda etkileşimli bir deneyim sunuyor. Yemek.com’un altında kurulan yemek.com/cumhuriyet adresindeki özel bölümden sofraya erişilebiliyor. Bu özel bölümde önce proje hakkında genel bilgiler içeren bir metin kullanıcıları karşılıyor. Ardından, tabakların üzerindeki artı işaretlerine tıklayarak kullanıcılar, yemekler hakkında kısa bilgilere ulaşabiliyor. “Tarifi Gör” butonuna tıklandığında detaylı yapım aşamalarının yer aldığı tarif sayfalarına yönlendirme gerçekleşiyor.

Cumhuriyet sofrasının hikayesi

Bu özel projenin hikayesini anlatan bir video da hazırlayan yemek.com ekibi, videoda sofranın nasıl oluşturulduğu, hangi değerlerin öne çıktığı ve ne tür yerel ürünlerin kullanıldığı gibi detaylara yer verdi.

Video bu bağlantı üzerinden izlenebiliyor:

Yemek.com’un Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı bu proje, sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir yolculuğu temsil ediyor. Geçmişin nostaljik lezzetlerinden, modern Türkiye’nin renkli ve çeşitli yemeklerine kadar geniş bir yelpazede seçenek sunan bu sofra, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir şekilde kutlamalara katkı sağlıyor.