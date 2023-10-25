Akbank Hackathon: DisasterTech’in Kazanan Takımları Belli Oldu

Akbank, finans ve teknolojinin onarıcı gücü ile değer üretmeye odaklanan Hackathon yarışmasında bu yıl afet teknolojilerini merceğe aldı. 176 ayrı takımdan 500’e yakın kişinin başvurduğu Akbank LAB ve imece iş birliğinde gerçekleştirilen Akbank Hackathon: DisasterTech, 14 Ekim’de çevrimiçi olarak başladı. Teknolojinin gücünü afet yönetimi alanında kullanarak daha güvenli, dirençli ve kapsayıcı bir toplum yaratma hedefiyle yola çıkan etkinlikte seçilen 33 takım proje geliştirdi. Yarışmanın 22 Ekim’de, Sabancı Center’da gerçekleştirilen finalinde 10 farklı fikir jüri değerlendirilmesine sunuldu. Birbirinden başarılı projeler arasından PharGen-Z, City Guard ve Terappim dereceye giren takımlar oldu.

Hackathon kapsamında geliştirilen tüm projelerin gelecek için umut kaynağı olduğunu belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce; “Yakın bir geçmişte yaşadığımız afetlerde, ürün, hizmet ve servis geliştiricilerinin oldukça kısa süreler içerisinde arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olabilecek araçlar geliştirdiğini gördük. Buradan hareketle, her yıl düzenlediğimiz Akbank Hackathon etkinliklerini bu yıl afet öncesi, afet anı ve afet sonrasındaki ihtiyaçlara yönelik fikirlerinin geliştirilmesi odağında tuttuk. Akbank Hackathon: DisasterTech etkinliğini afet teknolojilerine ilişkin çözümler geliştirilmesi çağrısıyla açtık. Akbank olarak bu heyecan dolu Hackathon deneyiminin çıktılarının afetler öncesinde, sırasında veya sonrasında hayatları korumaya ve kurtarmaya destek olması en büyük temennimiz.” dedi.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise “Akbank Hackathon: DisasterTech, karşı karşıya olduğumuz afetlerdeki türlü risklere karşı teknoloji desteği ile yenilikçi çözümler üretilmesini hedefledi. Çevrimiçi başlayan Hackathon deneyiminde takımlar, geleceğin afet teknolojilerini şekillendirmek üzere afetlerin etkilerinin hafifletmesi ve iyileştirilmesi, afet yönetiminin planlanması, afet alanındaki lojistik imkânların geliştirilmesi için çalıştı. Destekçilerimizden konukların ağırlandığı ve afet sahasında karşılaşılan zorluklara dair iç görüler sunulan “Noktaları Birleştirmek: Afetlerde Teknoloji, Finans ve İnsani Yardım” panelinde Akut Vakfı, İhtiyaç Haritası ve UNDP bu alandaki deneyimlerini etki perspektifinden sunarken; Ak Portföy, Türkiye Bilişim Vakfı ve Microsoft ise finans ve teknoloji bakış açısından yorumlarını bizlerle paylaştı. Birbirinden değerli proje fikirlerinin geliştirildiği bu yolculuğun, afet yönetimine güç katacağına ve ülkemizdeki seferberliğin bir parçası olacağına inanıyoruz. Tüm takımlarımızı, onlara rehberlik eden kurumlarımızı, mentor ağımızı ve jürimizi kutluyorum.” dedi.

Afet Teknolojilerinde En İyi ve En Yenilikçi Çözümler Yarıştı

Akbank Hackathon: DisasterTech’de geliştiriciler, yazılımcılar, tasarımcılar ve bu alana ilgi duyan öğrenciler, afet yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirerek teknoloji ile daha güvenli ve dayanıklı afet yönetim sistemleri geliştirmeye odaklandılar. Finans, etki ve teknoloji temasının hakim olduğu Akbank Hackathon: DisasterTech etkinliği jürisinde finans odağını temsilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ve Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa; etki alanında İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan ve UNDP Hızlandırma Laboratuvarı Çözüm Haritalama Yöneticisi Gülşah Eker; teknoloji uzmanlığında ise Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Microsoft Türkiye Finansal Servisler ve Kamu Müşterileri Satış Genel Müdür Yardımcısı Duygu Ateş yer aldı.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Akbank Hackathon: DisasterTech finalistleri arasından birinci takım 100.000 TL, ikinci takım 60.000 TL ve üçüncü takım da 40.000 TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Hackathon’da birincilik ödülünün sahibi olan PharGen-Z, afet sonrasında sağlık hizmetleri alanında kritik bir ihtiyaca yanıt sunuyor. Ekibin ‘Ecza Dolabı’ adlı projesi, afet süreçlerinde hastaların ihtiyaç duydukları ilaç desteğine hızla ve kolaylıkla ulaşabilmeleri için bir platform yaratma fikrine dayanıyor. Bu kapsamda eczacılık ve sağlık hizmetleri alanındaki sorunları değerlendiren ekip, hastaları ve eczacıları doğrudan veya ilaç talepleri yoluyla bir araya getiren, eczacıların hastalara ihtiyaç duydukları ilacı doğru miktarlarda koordineli bir şekilde ulaştırmalarını sağlayan bir uygulama geliştirdi.

İkincilik ödülüne layık görülen City Guard ekibi, modül ve sensörlerin yardımıyla afet sonrası hasarlı bina ve alanların tespiti için ‘Sense Earth’ projesini geliştirdi. Proje ile City Guard, yıkılan binalar, kapanan yollar veya kullanılamaz hale gelen köprülerin hızlı şekilde tespiti sayesinde afet yönetimi süreçlerini desteklemeye odaklanıyor. Stratejik noktalara yerleştirilecek güneş enerjisi ve uydu interneti ile çalışan modül ve sensörlerin yardımıyla afet sonrası yaralanma ve can kayıplarının önlenmesi, acil yardım operasyonlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte üçüncülük ödülünün sahibi ise Terappim oldu. Ekibin çözümü, afet sonrası sağlık personellerinin üzerindeki iş yoğunluğunu hafifletmeye ve aynı zamanda fizik tedavi ihtiyacı olan hasta ve yaralılara hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya odaklanıyor. Bu ihtiyaçların çözümü için geliştirilen yenilikçi Terappim mobil uygulaması sayesinde fizyoterapistler hastaya hareket kütüphanesinde bulunan hareketlerden kişisel bir egzersiz programı oluşturabiliyor ve hasta poz tahmini teknolojisi ile hareketlerin denetimli olarak gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Kolektif Bir Değer Yaratıldı

Akbank Hackathon: DisasterTech etkinliğinde kurtarma ve izleme çözümleri başta olmak üzere, teknoloji yetkinliğiyle Microsoft, SDG AI Lab ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesindeki deneyimiyle Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) yer aldı. Toplumların zorlu süreçlerinde desteklenmesi için çalışan İhtiyaç Haritası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Volunteers sahadan tecrübelerini paylaştı. Ak Portföy ise finansal kaynaklara erişim ve yatırım alanında rehberlik sunmak üzere katılımcıların yanında yer aldı. Aynı zamanda gönüllü Akbanklılar dahil olmak üzere Akut Vakfı, Atölye, DNDLAB, Impact Hub Ankara, Sivil Alan Hareket Ağı, Mahalle Afet Gönüllüleri, Menthol Protocol, Teyit.org, Tider, TOG ve YUVA’dan uzmanlar içgörü ve tecrübeleriyle proje fikirlerinin geliştirilmesine destek sundu.

Gelecek yıl da Akbank LAB tarafından düzenlenecek olan Hackathon etkinliği, yenilikçi temasıyla teknolojik fikirlerin ekosisteme kazandırılmasında katalizör olmayı sürdürecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.akbanklab.com/tr/akbank– hackathon-disastertech