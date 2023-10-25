Serdar Urçar, yuvaya döndü: HP Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandı

Serdar Urçar 2020 yılından bu yana CEO olarak görev yaptığı Comodif’in ardından HP’ye katılıyor. Urçar daha önce Netaş ve Index Grup’ta yönetici pozisyonlarında bulunmuştu. Serdar Urçar ayrıca, 1997’den 2016’ya kadar Hewlett Packard Türkiye’de başarılı bir kariyer sürdürmüş ve HP Türkiye’nin faaliyetlerini yönetmiş, ardından da Bölge Direktörü olarak Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika’daki kanal satışlarından ve KOBİ segmentinden sorumlu olmuştu.

HP Doğu Avrupa, Türkiye ve İsrail’den sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Aleksey Voronkov, duyuruyla ilgili olarak şunları söyledi: “Serdar Urçar son derece deneyimli bir yönetici ve Türkiye’deki BT pazarı hakkında mükemmel bir bilgiye sahip. HP’nin kültürünü ve organizasyonunu çok iyi biliyor; kendisi iş stratejimiz ve sürdürülebilir kalkınma taahhüdümüzün hayata geçirilmesinde güçlü bir elçi olacak.”

Yeni görevi hakkında yorum yapan Serdar Urçar, “Teknoloji sektörü hızla gelişiyor ve ben de hayatlarımızdaki bu dijital dönüşümün bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. HP’ye yeniden katılmak ve şirketin kendi ülkemdeki operasyonlarına liderlik etmek büyük bir ayrıcalık. Önümüzdeki fırsatlar için çok heyecanlıyım” dedi.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden sonra, Jean Monnet AB Ensititüsü’nden yüksek lisans derecesi alan Urçar, eşi ve iki kızıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor.